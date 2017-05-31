«إكسبو الشارقة» يدعو إلى تأسيس رابطة شرق أوسطية للمعارض

الشارقة(الاتحاد)

دعا سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة رئيس الاتحاد الدولي لصناعة المعارض «أوفي» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا رئيس الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، أقطاب صناعة المعارض في المنطقة إلى تأسيس رابطة شرق أوسطية، على غرار الجمعيات المهنية الموجودة في العديد من مناطق العالم، تعمل على تنسيق الجهود في هذه الصناعة وتطوير العاملين فيها ومشاركة التجارب وتبادل الخبرات للنهوض بها.

واعتبر المدفع أن التغييرات المتسارعة التي يشهدها العالم من حولنا، تتطلب من الفاعلين في قطاع المعارض على مستوى المنطقة تطوير استراتيجيات مختلفة للسنوات المقبلة، والعمل وفق رؤى جديدة تأخذ في الاعتبار التحولات الاقتصادية الحاصلة على مستوى المنطقة والعالم «لأن الواقع بات يفرض علينا جميعاً تغيير المعادلة من (فكّر عالمياً وتحرك محلياً) إلى (فكر عالمياً وتحرك عالمياً)». جاء ذلك في ورقة عمل قدمها المدفع كمتحدث رئيس في منتدى «إكسبو نتورك» الذي عقد في فندق «فيرمومنت دبي» مؤخراً، بمشاركة اللاعبين الرئيسين ومتخذي القرار في مجال صناعة المعارض في منطقة الشرق الأوسط وبحضور عدد من موظفي مركز إكسبو الشارقة، حيث ناقش الحدث مستجدات هذه الصناعة وواقعها وتحدياتها ومستقبلها، إضافة إلى بحث سبل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومشاركة التجارب بين رواد هذه الصناعة والعاملين في هذا المجال في المنطقة والعالم.

وقال المدفع خلال الجلسة التي شارك فيها تحت عنوان «واقع صناعة المعارض في الشرق الأوسط»، إن دولة الإمارات باتت تمثل وجهة رائدة للأعمال ليس على مستوى المنطقة فحسب وإنما على مستوى العالم.