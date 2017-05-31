«مجلس رمضان الاقتصادي» في الشارقة يرسم ملامح الاقتصاد المبتكر

الشارقة(الاتحاد)

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) أنها ستستضيف بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، نخبة من ممثلي القطاع الحكومي، والسفراء، وكبار رجال الأعمال والصناعيين، لمناقشة تطوير ممارسات الأعمال، وبناء أسس سليمة للشراكات التجارية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة من «مجلس رمضان الاقتصادي في الشارقة». وتركز الدورة التي تحمل هذا العام عنوان «الاقتصاد المبتكر»، على أهم الفرص والتحديات الحالية والمستقبلية، وتسلط الضوء على العوامل الرئيسة التي تشكل أساس الاستراتيجية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي لتحديات المستقبل، وضمان تطوير الاقتصاد الإبداعي، ونموه واستدامته.

وتتمحور مناقشات المجلس، الذي ينعقد في 4 يونيو 2017 الساعة 10:30 مساءً في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة، حول تبادل الخبرات والتجارب، والمعارف المختلفة المتعلقة بالاقتصاد المبتكر، بهدف تحقيق أكبر قدر من الفائدة للقطاعين العام والخاص.