رأس الخيمة: الربع الأول يشهد 11٪ ارتفاعاً في أعداد السياح

محمد صلاح (رأس الخيمة)

كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن ارتفاع عدد السياح القادمين للإمارة بنسبة 11.6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وعن زيادة السياح الإنجليز والتشيك بمعدلات 35% و111% على التوالي، وذلك عقب تدشين خط الطيران المباشر بين التشيك ورأس الخيمة. وأوضح هيثم مطر الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة» أن الحملات الترويجية المكثفة لـ«الهيئة»، خاصة في أوروبا خلال الفترة الماضية، جاءت للتعريف بإمارة رأس الخيمة، وبما تضمه من مقومات سياحية باتت تحظى باهتمام السائح الأوروبي.

وتابع: الزوار من المملكة المتحدة ساهموا في تحقيق زيادة في معدل الزيارة للإمارة بنسبة 35% خلال الربع الأول لهذا العام بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016.

وأضاف: ركزنا خلال حملاتنا الترويجية الأخيرة على الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والوجهات الفاخرة، ووجهات المغامرات، والصحة والاستشفاء، والوجهات العائلية، وقطاع المجموعات السياحية، كما عقدت «الهيئة» لقاءات مع ممثلين عن 5 من أهم الشركاء الأوروبيين للعمل على نشر حملتها الترويجية في كل من ألمانيا والنمسا وسويسرا.

وأوضح أن الرحلات الجوية بين رأس الخيمة والتشيك ساهمت في زيادة أعداد السياح من جمهورية التشيك بنسبة 111% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتاً إلى أن إمارة رأس الخيمة تشهد استقطاب الزوار من شتى أنحاء العالم، وقد نجحت جهودها في تحقيق زيادة بنسبة 11.6% خلال الربع الأول لهذا العام بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ورسخ معدل الزيادة المميز موقع الإمارة كأسرع الوجهات السياحية نمواً في المنطقة بالنسبة للزوار العالميين.

وأضاف مطر: «تحظى الأسواق العالمية بأهمية قصوى في إطار تحقيق هدفنا الرامي لاستقطاب مليون زائر بحلول نهاية العام 2018. وسيلعب استهدافنا الحالي لقطاعات سياحة المغامرات والسياحة الرياضية دوراً مهماً وبارزاً في تحفيز الطلب السياحي على الإمارة. كما تحقق هذه الاستراتيجية أرباحاً مهمة فيما يتعلق بمتوسط مدة الإقامة في فنادق الإمارة، والذي شهد ازدياداً بحوالي 10% خلال الربع الأول ليبلغ 3.9 يوم».

وتستعد هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة لافتتاح أطول مسار انزلاقي في العالم ضمن سلسلة جبال الحجر التي تطل على مختلف أنحاء الإمارة، إضافةً لعدد من المنصات التي تتيح للزوار مشاهدة أجمل الإطلالات الطبيعية، ومخيم جبلي فاخر، فضلاً عن إطلاق مسارات رسمية لركوب الدراجات وتسلق الجبال في مواقع مختلفة في الإمارة، مع التركيز على قمة جبل جيس، أعلى القمم الجبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.