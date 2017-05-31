158.5 مليار درهم رصيد حساب التوفير لدى البنوك في الإمارات

أبوظبي(وام)

ارتفعت قيمة أرصدة حسابات التوفير لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى 158.5 مليار درهم خلال الثلث الأول من العام 2017 بزيادة قدرها 4.75 مليار درهم وبنمو نسبته 3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016.

وأظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن قيمة رصيد التوفير بالعملة المحلية لدى الجهاز البنكي بلغت 129.56 مليار درهم في حين وصلت قيمتها بالعملة الأجنبية 28.88 مليار درهم في نهاية شهر أبريل الماضي.

ويتضح من خلال الإحصاءات أن النمو الأكبر في حسابات التوفير بشكل عام سجل في الفترة من فبراير إلى مارس الماضيين، حيث قفز إجمالي الرصيد من 154.822 مليار درهم إلى 158.5 مليار درهم.في حين ارتفع في شهر يناير من 153.578 مليار درهم إلى 154.822 مليار درهم في نهاية شهر فبراير الماضي.

وعلى صعيد التوفير بالعملة المحلية، كانت الفترة من يناير إلى فبراير الأكثر نشاطا، حيث ارتفع الرصيد لدى الجهاز المصرفي الدولة من 124.736 مليار درهم إلى 126.645 مليار درهم.

أما التوفير بالعملة الأجنبية، فقد شهدت الفترة من فبراير إلى مارس النشاط الأكبر، حيث ارتفع رصيد الادخار من 28.177 مليار درهم إلى 29.007 مليار درهم.

يشار إلى أن حساب التوفير من الحسابات التي تسعى البنوك لاستقطابها من العملاء وبعوائد بنسب متغيرة بين بنك وآخر ووفقا للآجال التي تصنف ضمنها.