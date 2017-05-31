158.5 مليار درهم رصيد حساب التوفير لدى البنوك في الإمارات

أبوظبي(وام)
ارتفعت قيمة أرصدة حسابات التوفير لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى 158.5 مليار درهم خلال الثلث الأول من العام 2017 بزيادة قدرها 4.75 مليار درهم وبنمو نسبته 3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016.
وأظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن قيمة رصيد التوفير بالعملة المحلية لدى الجهاز البنكي بلغت 129.56 مليار درهم في حين وصلت قيمتها بالعملة الأجنبية 28.88 مليار درهم في نهاية شهر أبريل الماضي.
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وعلى صعيد التوفير بالعملة المحلية، كانت الفترة من يناير إلى فبراير الأكثر نشاطا، حيث ارتفع الرصيد لدى الجهاز المصرفي الدولة من 124.736 مليار درهم إلى 126.645 مليار درهم.
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يشار إلى أن حساب التوفير من الحسابات التي تسعى البنوك لاستقطابها من العملاء وبعوائد بنسب متغيرة بين بنك وآخر ووفقا للآجال التي تصنف ضمنها.