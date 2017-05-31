«كهرباء دبي» ترسي عقد المرحلة الثالثة من المحطة «K»

دبي (الاتحاد)

أرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقد تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة من المحطة «K» لتوليد الكهرباء في جبل علي بقيمة إجمالية تجاوزت 798 مليون درهم على شركة دورو فلجويرا الإسبانية، وذلك في مناقصة عالمية تلقت الهيئة خلالها عدة عروض تنافسية.

ويشمل المشروع توريد وتركيب واختبار وتدشين توربينين غازيين طراز«F» من شركة سيمنز الألمانية بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 590 ميجاوات في درجات حرارة جوية تصل إلى 50 مئوية، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل التوربينين خلال الربع الثاني من سنة 2019.

والمحطة «K» هي ضمن مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه الذي يعد إحدى الركائز الرئيسة لتزويد إمارة دبي بخدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية. وجاء ذلك تلبيةً للنمو المتواصل للطلب على الكهرباء والوفاء باحتياجات المشاريع العمرانية والاقتصادية والاجتماعية الطموحة، وترسيخاً لمكانة دبي الرائدة في المنطقة كمثال يحتذى به في فعالية وكفاءة البنى التحتية لشبكات الكهرباء والمياه بما يفي بالمتطلبات الحالية والمستقبلية، حيث تمضي هيئة كهرباء ومياه دبي قدماً وبعزم وثبات في مسيرتها لتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة في الإمارة، وتعتبر الهيئة من أبرز المساهمين في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة من خلال تنفيذها لمشاريع تطويرية ورفع قدرة بنيتها التحتية وتطويرها للارتقاء بخدماتها إلى أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية، في كل ما تقدمه من خدمات الكهرباء والمياه تحقيقاً للتنمية المستدامة في إمارة دبي والسعادة للأجيال المقبلة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 التي وضعت خريطة طريق تتضمن المبادرات الطموحة والمشاريع التنموية، وتعزيزاً لرؤيتنا في أن نكون مؤسسة مستدامة مُبتكِرة على مستوى عالمي، نستمر بالمضي قدماً في تنفيذ مشاريعنا التطويرية تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة التي تعمل على تعزيز سعادة ورفاهية المواطنين والمقيمين والزائرين ضمن بيئة مثالية وصحية للعيش والعمل والسياحة، وفي إطار خطة الهيئة نحو تأمين إمدادات الكهرباء والمياه وضمان استدامتها على المدى البعيد».

وأضاف: «نعمل على تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة وفق النسب التالية: الطاقة الشمسية بنسبة 25% والطاقة النووية بنسبة 7% الفحم النظيف بنسبة 7% الغاز بنسبة 61% بحلول العام 2030، على أن تتم الزيادة التدريجية في توظيف مصادر الطاقة النظيفة ضمن المزيج لتصل إلى 75% بحلول العام 2050، مما يرشح دبي لأن تكون المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم».

وتعتبر المحطة ‏K‭) ‬) لتوليد ‬الكهرباء ‬بالتوربينات ‬الغازية ‬من ‬المشاريع ‬المهمة ‬للهيئة ‬لتلبية ‬الطلب ‬المتنامي ‬على ‬الطاقة ‬الكهربائية، ‬وهي ‬تدار ‬بالكامل ‬آلياً ‬بالتحكم ‬عن ‬بعد، ‬وتتميز ‬باحتوائها ‬على ‬أحدث ‬أنظمة ‬وتقنيات ‬التحكم، ‬كما ‬أنها ‬مزودة ‬بأحدث ‬تقنيات ‬التشغيل ‬التي ‬تقلل ‬الانبعاثات ‬إلى ‬أدنى ‬حد ‬، إضافة ‬إلى ‬تشغيلها ‬بالكامل ‬على ‬الغاز ‬الطبيعي»‬.