«كهرباء دبي» ترسي عقد المرحلة الثالثة من المحطة «K»

دبي (الاتحاد)
أرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقد تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة من المحطة «K» لتوليد الكهرباء في جبل علي بقيمة إجمالية تجاوزت 798 مليون درهم على شركة دورو فلجويرا الإسبانية، وذلك في مناقصة عالمية تلقت الهيئة خلالها عدة عروض تنافسية.
ويشمل المشروع توريد وتركيب واختبار وتدشين توربينين غازيين طراز«F» من شركة سيمنز الألمانية بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 590 ميجاوات في درجات حرارة جوية تصل إلى 50 مئوية، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل التوربينين خلال الربع الثاني من سنة 2019.
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وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 التي وضعت خريطة طريق تتضمن المبادرات الطموحة والمشاريع التنموية، وتعزيزاً لرؤيتنا في أن نكون مؤسسة مستدامة مُبتكِرة على مستوى عالمي، نستمر بالمضي قدماً في تنفيذ مشاريعنا التطويرية تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة التي تعمل على تعزيز سعادة ورفاهية المواطنين والمقيمين والزائرين ضمن بيئة مثالية وصحية للعيش والعمل والسياحة، وفي إطار خطة الهيئة نحو تأمين إمدادات الكهرباء والمياه وضمان استدامتها على المدى البعيد».
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وتعتبر المحطة K) ) لتوليد الكهرباء بالتوربينات الغازية من المشاريع المهمة للهيئة لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، وهي تدار بالكامل آلياً بالتحكم عن بعد، وتتميز باحتوائها على أحدث أنظمة وتقنيات التحكم، كما أنها مزودة بأحدث تقنيات التشغيل التي تقلل الانبعاثات إلى أدنى حد ، إضافة إلى تشغيلها بالكامل على الغاز الطبيعي».