الإمارات تعمل على وضع أطر وبرامج مستقبلية لإدارة المخلفات الإشعاعية

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

تعمل الإمارات حالياً بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وضع الأطر العامة والبرامج المستقبلية، لإدارة المخلفات الإشعاعية، وتوفير الفرص التدريبية وبناء القدرات، حيث شارك أكثر من 183 خبيراً من دولة الإمارات في أكثر من 156 فعالية تابعة للوكالة الدولية، إضافة إلى استضافة أكثر من 130 فعالية للوكالة داخل الإمارات، حسب السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال الكعبي في حوار مع «الاتحاد»، بمناسبة انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للوكالة بشأن برنامج الوكالة للتعاون التقني أمس، في مقرها في النمسا، تحت عنوان «60 عاماً وأكثر - المساهمة في التنمية»، «شارك أكثر من 3500 مشارك من الإمارات في أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سواء كانت ورش عمل، أو دورات تدريبية، أو اجتماعات فنية. كما عقدت الوكالة 10 بعثات تقييم شاملة للدولة، وتشمل مجالات مثل تقييم البنية التحتية النووية، وتقييم الإطار الرقابي، وتقييم نظام الاستجابة للطوارئ النووية وغيرها من بعثات التقييم».

وتابع الكعبي: «تعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية شريكاً أساسياً للإمارات، كما يلعب برنامج التعاون الفني دوراً محورياً في تلبية احتياجاتنا الوطنية، وفقاً لمتطلبات رؤية الإمارات 2021، منوهاً إلى أن شراكة الإمارات نفذت أكثر من 170 مشروعاً مختصاً مع برنامج التعاون الفني بالوكالة، معبراً عن اعتزازه بهذه الشراكة، ونتطلع إلى مواصلتها دعماً للجهود الوطنية للدولة من جهة، ولدعم عمل الوكالة والدول الأعضاء من جهة أخرى».

ثمار التعاون