«صناع الأمل» يوقد الشمعة الـ 21 لـ «أولمبياد الضباط» الليلــة

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يقام في العاشرة مساء اليوم، حفل الافتتاح الرسمي لبطولة نادي ضباط القوات المسلحة الرياضية المفتوحة بنسختها الحادية والعشرين، في المسرح الجاهلي في مقر النادي في أبوظبي.

وسيشهد الحفلَ حضور رسمي رفيع من أهم وأبرز القيادات الحكومية والرياضية، بجانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين، إضافة للمشاركين في المنافسات في الحدث الذي بات مقصداً عالمياً للمشاركة والإثراء والتنافس بأبهى الصور الحضارية التي رسختها البطولة على مدار الدورات الماضية.

ويحمل حفل الافتتاح عنوان «صناع الأمل»، ويستعرض مسيرة عطاءات القيادة الرشيدة، ودورها الريادي الكبير في دعم المبادرات الإنسانية التي تقود الإمارات إلى طليعة دول العالم، وصولاً إلى المنجزات والتقدم والازدهار التي تشهدها الدولة في جميع المجالات، ويتضمن الحفل أيضاً فقرات استعراضية عالمية، ويعد واحداً من أهم معالم البطولة التي اعتاد عليها مجتمع الإمارات.

في المقابل، أكملت الشركة العالمية التي تم اختيارها لتنفيذ الفكرة والإخراج والتصميم جميع التحضيرات والاستعدادات لتقديم عرض استثنائي يضاف إلى السلسلة الناجحة لحفلات الافتتاح سنوياً، كما يتضمن الحفل عناصر المفاجأة والإبهار والعروض الاستعراضية الممتعة التي تتناول فصلاً جميلاً مرتبطاً بالبصمات العالمية والاحترافية بما يعكس حجم المشاركة الكبيرة التي يحتضنها الكرنفال الرياضي لجميع الجنسيات العالمية.