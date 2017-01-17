الجيش اليمني يحرر 3 جبال استراتيجية شرق صنعاء

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

تقدمت قوات الشرعية اليمنية، مدعومة بطيران التحالف العربي، أمس، في نهم، وسيطرت على ثلاثة جبال استراتيجية و12 موقعاً جنوب غرب البلدة التي تبعد 40 كيلومتراً عن شمال شرق صنعاء. وقال الجيش الوطني في بيانات متعددة «إن قواته حررت جبال حلبان والنخش وباذين جنوب غرب نهم، وتواصل التقدم باتجاه آخر معاقل مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في البلدة، وسط تغطية من طيران التحالف». لافتاً إلى فرار العديد من الانقلابيين، ومقتل العديد منهم في غارات جوية دمرت 3 مركبات عسكرية.

وأكدت مصادر محلية شن طيران التحالف 4 غارات على مواقع وأهداف للمليشيات في نهم، بالتزامن مع تنفيذ قوات الجيش عمليات تمشيط لما تبقى من الانقلابيين في الجبال والتلال المحررة وعددها 12، أبرزها رشح والتوجيه والحروف. ولفتت إلى الاستيلاء على مخزن أسلحة يحتوي على صواريخ موجهة وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة التي خلفتها المليشيات بعد فرارها بشكل جماعي، مع مواصلة الجيش زحفه صوب منطقة الحول وقرية ضبوعة.

وقال الناطق باسم المقاومة الشعبية في صنعاء عبدالله الشندقي لـ «الاتحاد»: «إنه تم الاستيلاء على أسلحة كثيرة، بينها مجموعة صواريخ كاتيوشا مع منصة إطلاق، ومجموعة صواريخ حرارية، ورشاشات ثقيلة وقذائف صاروخية ورشاشات متوسطة ومخزن مملوء بالذخيرة في جبل حلبان». وأكد مقتل أكثر من 20 انقلابياً وإصابة العشرات وأسر آخرين، وقال: إن قوات الشرعية تواصل تقدمها في نهم بإسناد طيران التحالف الذي كان له الدور الكبير في المعركة باستهداف تعزيزات المليشيات وتدمير مخزن للأسلحة، ومركز قيادة خلف جبل حلبان.

وشنت قوات الشرعية بإسناد جوي من التحالف أيضاً هجمات مباغتة على مواقع المليشيات في بلدتي عسيلان وبيحان في شبوة، وبلدة صرواح آخر معاقل الانقلابيين في مأرب. وقال مسؤول ميداني في المقاومة لـ «الاتحاد» إن قوات الجيش والمقاومة مسنودة بغطاء جوي من التحالف، شنت هجمات واسعة على مواقع وتحصينات المليشيات في البلدتين، ما أسفر عن تدمير 9 مدرعات ومركبات عسكرية، ومقتل وجرح العشرات.