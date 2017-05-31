فريق الإمارات يخوض تحدي جولة إيطاليا للدراجات

أبوظبي (الاتحاد)

فاز متسابق فريق الإمارات جان بولانك بالمركز 11 في التصنيف العام لجولة إيطاليا الأولى للدراجات، في حين احتفظ الهولندي توم دومولين من فريق سنويب بالصدارة عقب المرحلة النهائية من سباق الفردي ضد الزمن. وتمثل النسخة 100 من جولة إيطاليا إحدى محطات الجولات الكبرى الثلاث التي تستمر لثلاثة أسابيع وتضم جولة فرنسا وجولة إسبانيا، وتتكون من 21 مرحلة صعبة تضع تحت الاختبار قدرات دراجي فريق الإمارات.

وفي معرض تعليقه على أدائه في السباق، قال دراج فريق الإمارات جان بولانك «سيبقى هذا السباق في ذاكرتي إلى الأبد. كنت أظن أن لا شيء يضاهي فوزي في المرحلة الأولى عام 2015 ولكنني كنت مخطئاً. لقد كان الانتصار الذي حققته في جبل إيتنا لحظة لا تصدق، وجعلني ارتدي القميص الأزرق واحتفاظ به طوال مراحل الجولة أكثر تصميماً على تقديم الأفضل. كنت أقدم في كل مرحلة أداء أفضل من سابقتها، وكنت أسعى إلى إنهاء جولة إيطاليا بمركز الصدارة في التصنيف العام، ولكن ذلك كان صعباً للغاية؛ نظراً للمنافسة الشرسة التي تميزت بها هذه الجولة. وسأبذل قصارى جهدي في المستقبل وأولي المزيد من الاهتمام بجولات سباق الجولة الكبرى لأحرز أحد المراكز العشرة الأولى في التصنيف العام. أعتقد أن إحراز المركز 11 إنجاز رائع، باعتبارها المرة الأولى التي أنافس فيها على المراكز الأولى في التصنيف العام. ولا يسعني وصف مدى سعادتي بهذا الإنجاز».

ويعتبر فريق الإمارات أصغر فريق دولي سناً يشارك في جولة إيطاليا، حيث يبلغ متوسط أعمار أعضاء الفريق 26 عاماً، وذلك بوجود دراجين شباب مثل رافاسي، وبيتيلي، ووكونتي، وموهوريتش. وتضمنت المشاركة الأولى لفريق الإمارات في النسخة 100 إحراز مجموعة من المراكز المتقدمة والإنجازات المثيرة، والتي توجت بإحراز فيراري مركزاً متقدماً في المرحلة الثانية، وفوز مودولو بأحد المراكز العشرة الأولى في المرحلة الثالثة، وكونتي في المرحلة الثامنة، وإحراز كوستا المركز الثاني لثلاث مرات، وتتويج بولانك بطلاً على جبل إيتنا.