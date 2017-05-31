ديوكوفيتش يعبر مارسيل ونادال يتخطى بيير

باريس (د ب أ)

حقق لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش أول فوز له تحت قيادة مدربه الجديد، أندري أجاسي، إثر تغلبه على الإسباني مارسيل جرانويرس 6 /‏‏ 3 و6 /‏‏ 4 و6 /‏‏ 2 في الدور الأول من بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس». وبهذا الفوز الكبير، بدأ اللاعب الصربي، الفائز بـ 12 لقباً في البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام»، مشواره في الدفاع عن لقبه في البطولة الفرنسية الذي حققه الموسم الماضي.

ويواجه ديوكوفيتش تحدي الفوز باللقب الثالث عشر له في بطولات «جراند سلام»، ليقلص الفارق بينه والإسباني رافايل نادال والأميركي بيت سامبراس إلى لقب واحد فقط.

وقطع لاعب التنس الإسباني رافايل نادال بنجاح الخطوة الأولى له في طريق التتويج بلقبه العاشر في «رولان جاروس». وفاز المصنف الرابع عالمياً، على الفرنسي بينوا بيير 6 /‏‏ 1 و6 /‏‏ 4 و6 /‏‏ 1 في الدور الأول من رولان جاروس، ليقابل في الدور الثاني الهولندي روبين هاس، الذي أطاح الأسترالي أليكس دي ميناور، إثر تغلبه عليه 6 /‏‏ 2 و6 /‏‏ 3 و6 /‏‏.1 ولم يواجه اللاعب الإسباني أي صعوبات في المباراة سوى في المجموعة الثانية، عندما كان بيير متقدماً بنتيجة 3 /‏‏ 1، إلا أن نادال نجح في تغيير مسار المجموعة وحسمها لصالحه 6 /‏‏ 4 في 50 دقيقة، وهو ضعف الزمن الذي احتاجه للفوز بالمجموعة الأولى. وأنهى نادال المباراة في المجموعة الثالثة بضربة ساحقة بعد ساعة و52 دقيقة من اللعب.

وفي الدور الأول من منافسات الرجال، تمكن الإسباني روبرت باوتيستا من التغلب على الأسترالي جون ميلمان 6 /‏‏ 2 و6 /‏‏ 2 وصفر /‏‏ 6 و6 /‏‏1. وقال اللاعب الإسباني بعد المباراة: «المجموعة الثالثة كانت كارثية». ووصلت درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية وارتفعت معدلات الرطوبة إلى أكثر من 50 بالمئة. وتحدث باوتيستا عن إمكانية تأثره بحرارة الطقس خلال المجموعة الثالثة، حيث قال: «من الممكن أن يكون الحر قد أثر علي وجعلني أتنازل عن المجموعة عندما كانت النتيجة 4 /‏‏صفر، من الممكن أن يكون للحر تأثيره لأنني لست من اللاعبين الذين يتخلون عن النتيجة». وأضاف: «ولكنني قدمت ثلاث مجموعات قوية وجيدة وصحيحة وكانت على مستوى راق». وفاز الكندي ميلوس راونيتش المصنف الخامس على البلجيكي ستيف دارسيس 6 3/‏‏ و6 4/‏‏ و6 2/‏‏، كما فاز الكرواتي مارين سيليتش المصنف السابع على إرنستس جولبيس من لاتفيا 6 3/‏‏ و6 3/‏‏ و6.3/‏‏، وفاز البلجيكي ديفيد جوفين على الفرنسي بول هنري ماثيو 6 /‏‏2 و6 /‏‏2 و6/‏‏ 2، والتشيكي يري فيسيلي على الأميركي جاك سوك المصنف الرابع عشر 7/‏‏ 5 و5/‏‏7 و6/‏‏3.

وفي منافسات السيدات، بدأت اللاعبة الإسبانية جاربيني موجوروزا مشوارها في الدفاع عن لقبها في بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس» بالفوز على نظيرتها الإيطالية فرانشيسكا سكيافوني. وتجرعت اللاعبة الإيطالية المخضرمة، التي توجت بقلب رولان جاروس 2010 في مفاجأة مدوية بعد تغلبها في النهائي على الأسترالية سامانثا ستوسور، الهزيمة بمجموعتين نظيفتين بواقع 6 /‏‏ 2 و6 /‏‏ 4، وشعرت إحدى المشجعات في المدرجات بالإعياء بسبب حرارة الطقس المرتفعة، لتتوقف المباراة 20 دقيقة أثناء فترة علاجها. ونجحت موجوروزا بسهولة في تفادي أن تكون اللاعبة الثانية في تاريخ رولان جاروس التي تخرج من الدور الأول، وهي حاملة اللقب بعد الروسية أناستاسيا مايسكينا في 2005 وفي مباريات أخرى بالدور الأول لبطولة رولان جاروس، فازت الاستونية أنيت كونتافيت على الرومانية مونيكا نيكوليسكو 7 /‏‏ 5 و6 /‏‏ 1، وتغلبت الكازاخية يوليا بوتينتستيفا على الفرنسية ميرتل جورج 6 /‏‏ 3 و6 /‏‏ صفر، كما أطاحت الهولندية ريتشل هوجينكامب بالصربية يلينا يانكوفيتش بعد تغلبها عليها بنتيجة 6 /‏‏ 2 و7 /‏‏5، وفازت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثانية على الصينية سيساي تشينج 7 5/‏‏ و6/‏‏2، وتغلبت الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة 11 للبطولة على الأسترالية جايمي فويرليس 6 4/‏‏ و3 6/‏‏ و 6/‏‏2.