مجلس دبي الرياضي يستعرض تقارير اللجان

دبي (وام)

تقدم مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعايته ودعمه القطاع الرياضي عموماً، ودورة ند الشبا الرياضية خصوصاً، كما تقدم المجلس خلال اجتماعه الـ21 الذي عقد أمس الأول، في مقره برئاسة مطر الطاير نائب رئيس المجلس - بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، على افتتاحه النسخة الخامسة من الدورة.

وأكد الطاير أن دورة ند الشبا الرياضية، باتت بفضل دعم ورعاية وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الحدث الرياضي والمجتمعي الأهم ليس خلال شهر رمضان المبارك فقط، وإنما خلال العام منذ انطلاقتها، حيث تجمع الدورة نخبة الرياضيين الأفراد والفرق من مختلف الرياضات للتنافس فيما بينهم أمام آلاف الجماهير العاشقة للرياضة».

وأضاف أنها تمنح الفرصة لرياضيي الدولة لصقل مهاراتهم وتطوير مستوياتهم من خلال التنافس مع أفضل اللاعبين في الفرق، ومن بينهم لاعبون عالميون نالوا بطولات دولية عديدة في رياضاتهم.

وذكر أن الدورة ساهمت في نشر رياضة «البادل تنس» الحديثة وتأسيس اتحاد وطني برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، إضافة إلى المساهمة في تطوير رياضيينا في الجري والدراجات الهوائية ورياضة كرة السلة بالكراسي المتحركة والقوس والسهم.

وتمت خلال اجتماع مجلس الإدارة متابعة الإجراءات التي تتخذ حالياً لتنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بدمج ناديي الشباب ودبي مع النادي الأهلي وتشكيل نادٍ يحمل اسم «نادي شباب الأهلي دبي»، بجانب الاطلاع على مستجدات توسعة وتطوير ملعب استاد نادي النصر.

واستعرض مجلس الإدارة خلال الاجتماع تقارير اللجان الدائمة وهي لجان: الاستثمار والمشروعات والمرأة والرياضة والتطوير الرياضي والتخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى تقارير فرق عمل المبادرات الخاصة بالمجلس.

واطلع مجلس الإدارة على تقرير اللجنة المنظمة للنسخة الـ 12 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي ومحور المؤتمر، وتم اعتماد شعاره وهو «الاستثمار الحديث في كرة القدم»، والذي تتمحور حوله عناوين ومحاور الجلسات وورش العمل في المؤتمر.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على التقارير الخاصة عن البطولات والملتقيات الكبرى التي سيتم تنظيمها في دبي خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى العديد من المواضيع الموضوعة على جدول الأعمال، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.