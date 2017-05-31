المدفع: «جائزة التميز الوظيفي» تحفز المبدعين

دبي (الاتحاد)

أكد خالد عيسى المدفع، الأمين العام المساعد في الهيئة العامة للشباب والرياضة، أن الهيئة تسعى من خلال احتفائها بموظفيها الحاصلين على جوائز التميز الوظيفي في مختلف مجالاتها إلى تقدير جهودهم وتحفيز روح الإبداع والابتكار والمبادرة لديهم ليواصلوا مسيرة الإنجاز والعطاء ويكونوا عند مستوى الطموح وعلى قدر المسؤولية في السعي نحو أداء مهامهم بتميز.

وكانت الهيئة، وبحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، قد كرمت شركاءها الاستراتيجيين من المؤسسات الاتحادية والمحلية ووسائل الإعلام الداعمة لبرامجها وأنشطتها، إلى جانب تكريم موظفيها المتميزين وهم الدكتورة ابتسام السويدي في المجال الإشرافي، وشيخة البناي في المجال الإداري، وهند البدواوي في المجال التخصصي، وأمل الكعبي في فئة الموظفين الجدد، وشذى الزعابي في فئة الموظف المتميز في مجال إسعاد المتعاملين، وخالد الرمسي في فئة الموظف الإيجابي. وشمل التكريم الفائزين في مجالات الابتكار، والتي فاز بها راشد المطوع مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في مجال الموظف المتميز في فئة الدراسة الابتكارية، وأحمد الرئيسي مدير مركز شباب عجمان في مجال الموظف المتميز في فئة الفكرة الابتكارية، وناصر الزعابي مدير إدارة الأنشطة الشبابية والثقافية عن مبادرة «ذخر» في مجال الموظف المتميز في فئة المبادرة الابتكارية.

ويأتي هذا التكريم استمراراً لمسيرة الريادة والعطاء التي يسجلها مركز شباب عجمان، فقد استطاع أن يحصد أواخر مارس المنصرم جائزة أفضل مركز شبابي على مستوى الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

وقال ناصر الزعابي مدير إدارة الأنشطة الشبابية والثقافية الفائز بجائزة الموظف المتميز في فئة المبادرة الابتكارية عن مبادرة «ذخر»: الجائزة تشجع على نشر وتعزيز العطاء والإنتاجية، شخصياً أعتبر فوزي بالجائزة وساماً كبيراً أعتز به، وهو فوز لجميع الموظفين والعاملين في الإدارة، إذ إن جهودهم ومثابرتهم دفعتنا لنيل هذه الجائزة، مشيراً إلى أن برنامج «ذخر» للقادة الشباب يساهم في رعايتهم من الجوانب النفسية والفكرية وبناء الشخصية المتكاملة والمؤهلة لقيادة المستقبل.