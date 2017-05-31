إقبال متزايد على تذاكر جائزة الاتحاد للطيران للفورمولا-1

أبوظبي (الاتحاد)

حث منظمو سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 لعام 2017 محبي رياضة السيارات على حجز تذاكرهم لحضور السباق خلال فترة خصومات الحجز المبكر التي تصل نسبتها إلى 30%، وتمنح حاملي التذاكر توفيراً قدره 600 درهم، وتسري حتى اليوم.

ويعد الحدث السنوي أحد أهم المناسبات الرياضية والترفيهية في المنطقة ويستقطب في كل عام الآلاف من محبي الأجواء الاحتفالية وعشاق رياضة سباق السيارات والعائلات. ويشهد هذا العام إقبالاً متزايداً على التذاكر أسفر عن نفاد مجموعة من الفئات منها تذاكر فئة ثلاثة أيام على المدرج الغربي وتذاكر فئة ثلاثة أيام في النادي الغربي وتذاكر فئة يومين على تلة أبوظبي، فيما تبقى عدد محدود من التذاكر لفئة ثلاثة أيام على تلة أبوظبي.

وإضافة إلى إثارة منافسات الفورمولا-1 التي يستضيفها مسار السباق، يشهد الحدث العديد من الفعاليات الترفيهية التي تتواصل على مدى أربعة أيام في المناطق المحيطة بالحلبة. وتتيح تذاكر الحدث الاستمتاع بالمجموعة الواسعة من الأنشطة الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة في الواحات، وفرصة الدخول إلى عالم فيراري أبوظبي وياس ووتر وورلد، إضافة إلى الاحتفالات المسائية على جزيرة ياس وحفلات ما بعد السباق التي سيتم الإعلان عن نجومها في وقت لاحق. وكان العام الماضي قد شهد أربع حفلات استضافها ميدان دو، وأحياها النجم العالمي بيتبول وثنائي الموسيقى الالكترونية «ذا كيميكال بروذرز» والمغني الأسطوري ليونيل ريتشي، إضافة إلى النجمة العالمية ريهانا.

وبهذه المناسبة علق نك مكلوي، مدير المبيعات والتسويق في حلبة مرسى ياس: «يمكن نظام تحديد أسعار تذاكر العملاء الأوفياء ومن يحجزون تذاكرهم مبكراً الاستفادة من أكبر قدر متوفر للخصومات، وحاليًا يمكن للراغبين في حجز تذاكرهم الحصول على خصم قدره 30%. ويشهد الإقبال على التذاكر هذا العام ازدياداً كبيراً، ولهذا نشجع الجميع على حجز تذاكرهم بأسرع وقت للاستفادة من الخصومات المتوفرة».

وتقام فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران في أبوظبي بين 23 و26 نوفمبر، ويختتم السباق مجدداً منافسات بطولة العالم للفورمولا-1 لهذا الموسم، ومن المؤكد أن محبي رياضة سباق السيارات لن يفوتوا ختام أكثر مواسم البطولة حماساً منذ سنوات.

وأضاف مكلوي: «يشهد موسم 2017 بداية حماسية ومنافسة محتدمة يتبادل فيها السائقون والفرق المراتب مع انتهاء كل سباق، ومع استمرار هذه المنافسة القوية من المتوقع أن تحدد البطولة مع اختتام منافسات السباق النهائي في مواجهة محتدمة تستضيفها أبوظبي».

وتتوفر باقة «تذكرة الجائزة الكبرى للحدائق الترفيهية» لحاملي تذاكر فئة ثلاثة أيام، وتتيح لهم دخول الحدائق الترفيهية على جزيرة ياس متى أرادوا أيام الجمعة والسبت والأحد، وتتوفر هذه الباقة ذات القيمة الإضافة الفريدة ابتداءً من 1120 درهم فقط (لتذاكر تلة أبوظبي)، وتتوفر لفترة محدودة تنتهي بتاريخ 1 أغسطس، 2017 لدى كل منافذ البيع.

وعند حجز أي تذكرة للمدرجات الرئيسية من فئة ثلاثة أيام تقدم حلبة مرسى ياس عرض «انطلق مجاناً» الذي يتيح للصغار من دون سن 12 عاماً دخول الحلبة مجاناً لحضور التجارب الحرة،إضافة إلى دخول مجاني لياس ووتر وورلد وعالم فيراري أبوظبي، ويوفر هذا العرض فرصة مميزة للعائلات للاستمتاع معاً في عطلة الأسبوع خلال أضخم الفعاليات الرياضية والترفيهية في المنطقة.