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10 فرق في «مدير دفاع مدني أبوظبي»
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تاريخ النشر: الأربعاء 31 مايو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

فاز فريق مراكز الدفاع المدني (العاصمة) لكرة القدم على فريق الدفاع المدني العين، 7 - 3، في افتتاح فعاليات البطولة الرمضانية لمدير عام الدفاع المدني بأبوظبي مع بداية الشهر الفضيل، التي تنظمها الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي، للعام السادس على التوالي، وتشمل منافسات كرة القدم، والكرة الطائرة، وتحدي عناصر الدفاع المدني الأول.

ويشارك في البطولة 10 فرق تمثل مختلف مراكز الدفاع المدني وبعض المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى المعهد البترولي في أبوظبي، حيث تقام المنافسات في صالته الرياضية.

حضر حفل افتتاح البطولة العقيد محمد عبدالجليل الأنصاري مدير عام الدفاع المدني بأبوظبي، والعقيد معاذ الدروبي مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة، ومديرو الإدارات وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي.

وأعرب الأنصاري عن شكره وتقديره لكل من أسهم في تنظيم البطولة، مؤكداً أهميتها في تعزيز أواصر التعاون والتآخي والمحبة بين المتنافسين، إلى جانب صقل مهارتهم البدنية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، مثنياً على تعاون المؤسسات والشركات الداعمة وجهودها في إنجاح البطولة.

     
 

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