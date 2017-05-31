حامل اللقب يرسب في اختبار الافتتاح

دبي (الاتحاد)

تعرض فريق الجوكر حامل لقب نسخة العام الماضي لخسارة غير متوقعة أمام فريق بن درويش 1-2، في أولى المفاجآت بافتتاح النسخة السابعة لبطولة مكتوم بن راشد الرمضانية أمس الأول وضمن المجموعة الأولى، حيث تقام البطولة تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، المقامة على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي.

وافتتح فريق الجوكر التسجيل في الدقيقة 33 عبر مهاجمه خليفة إبراهيم، إلا أنه سرعان ما نجح بن درويش في إدراك التعادل بعد دقيقة واحدة عبر لاعبه راشد جلال، لتحمل الدقيقة الأخيرة عنوان فض الشراكة، وتحقيق عبد الرحيم محمد الهدف الثاني والفوز لفريقه بن درويش.

وسجل فريق المرحوم خميس بن مزينة (شرطة دبي سابقاً) على الوافد الجديد فريق برشلونة 9- صفر.

وسجل الأهداف محمد عبيد في الدقيقة السادسة، وعبدالله درويش في الدقيقة 13، وهاتريك لسند علي إبراهيم في الدقائق 16 و17 و23، ووليد أحمد في الدقيقتين 24 و28، وأحمد جمعة في الدقيقة 33، وآخرها مع قاسم عبد الرضا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.