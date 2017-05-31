  • الأربعاء 05 رمضان 1438هـ - 31 مايو 2017م
  11:07     وزيرة فرنسية: السفارة في كابول تضررت في انفجار سيارة ملغومة         11:09     وزارة الدفاع الروسية: قصف مواقع ل"داعش" في سورية بصواريخ كروز         11:10     أضرار مادية في سفارتي ألمانيا وفرنسا جراء اعتداء كابول         11:13    أضرار مادية في سفارتي ألمانيا وفرنسا جراء اعتداء كابول        11:19     وزارة الصحة الأفغانية: 80 قتيلا على الأقل وأكثر من 350 مصابا في انفجار كابول    

«مكتوم بن راشد» تنطلق بالمفاجآت

حامل اللقب يرسب في اختبار الافتتاح
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 31 مايو 2017

دبي (الاتحاد)

تعرض فريق الجوكر حامل لقب نسخة العام الماضي لخسارة غير متوقعة أمام فريق بن درويش 1-2، في أولى المفاجآت بافتتاح النسخة السابعة لبطولة مكتوم بن راشد الرمضانية أمس الأول وضمن المجموعة الأولى، حيث تقام البطولة تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، المقامة على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي.

وافتتح فريق الجوكر التسجيل في الدقيقة 33 عبر مهاجمه خليفة إبراهيم، إلا أنه سرعان ما نجح بن درويش في إدراك التعادل بعد دقيقة واحدة عبر لاعبه راشد جلال، لتحمل الدقيقة الأخيرة عنوان فض الشراكة، وتحقيق عبد الرحيم محمد الهدف الثاني والفوز لفريقه بن درويش.

وسجل فريق المرحوم خميس بن مزينة (شرطة دبي سابقاً) على الوافد الجديد فريق برشلونة 9- صفر.

وسجل الأهداف محمد عبيد في الدقيقة السادسة، وعبدالله درويش في الدقيقة 13، وهاتريك لسند علي إبراهيم في الدقائق 16 و17 و23، ووليد أحمد في الدقيقتين 24 و28، وأحمد جمعة في الدقيقة 33، وآخرها مع قاسم عبد الرضا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

شهد اللقاء الافتتاحي للمجموعة الثانية، تقديم سبورت فور أول أوراق اعتماده منافساً على اللقب، بعد أن نجح الفريق الأبيض في تحقيق انتصار عريض على الوافد الجديد «بلوجرانا» 8-1. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 