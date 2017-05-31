بطولة محمد بن حمد الشرقي للجو جيتسو تنطلق الجمعة

فيصل النقبي (الفجيرة)

ينظم اتحاد الجو جيتسو ونادي الفجيرة للفنون القتالية يوم الجمعة المقبل بطولة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي الرمضانية الأولى للجو جيتسو، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والتي تستضيفها قاعة خليفة بالفجيرة، بمشاركة لاعبين من كلا الجنسين من مختلف دول العالم، إضافة إلى أبطال الإمارات الدوليين، في منافسات البدلة ومن دون البدلة. وتقام المنافسات لمدة يوم واحد، حيث تم فتح باب التسجيل رسميا عبر الموقع الرسمي للاتحاد.

وأكد يوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد أن البطولة تعتبر من المحطات التنافسية المميزة على مستوى الدولة لأهميتها ومكانتها بين بقية البطولات، مشيراً إلى بطولة الفجيرة الدولية للجو جيتسو قبل عامين وما شهدته من حضور فني مميز، وتنظيم رفيع المستوى وتغطية إعلامية مميزة.

وعبر البطران عن سعادة الاتحاد بإقامة هذه البطولة في الفجيرة، وذلك لأجل مواصلة نشر اللعبة بشكل أوسع بهدف تطويرها، والوقوف على المستويات الفنية التي وصل إليها اللاعبون في الدولة بشكل عام والفجيرة بشكل خاص، ودعا البطران جميع اللاعبين للمشاركة في هذه البطولة للمنافسة على مراكزها المتقدمة.

بدوره، عبر أحمد حمدان الزيودي نائب رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية والمدير التنفيذي عن سعادتهم بتنظيم هذه البطولة، لتكون إحدى البطولات الرئيسة في اللعبة، بما يعكس رؤية سمو ولي عهد الفجيرة في توسيع رقعة الجو جيتسو ونشرها على نطاق واسع في الإمارة، وتهيئة المناخ المناسب للمنافسة بشكل يسهم في تحفيز اللاعبين على تحقيق التميز والوصول إلى الاحترافية والاستعداد للمشاركة في البطولات العالمية.

وتابع: نحرص على تنظيم جيد للبطولة يتناسب ومكانة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي الشخصية الرياضية الوطنية لعام 2016، وذلك من خلال تطبيق أفضل المعايير المتبعة في اللعبة لاستقطاب أفضل اللاعبين للمشاركة في المنافسات، وهذا ما نأمله من أندية الدولة كافة من تعاون لأجل تحقيق الرؤية التي وضعتها القيادة الرشيدة للوصول إلى الريادة عالمياً في المجال الرياضي والوصول برياضة الجو جيتسو إلى العالمية.

من جهته، أكد علي مبارك بن عباد رئيس مجلس إدارة العروبة أن ناديه سيشارك بـ57 لاعباً بكل الفئات، وقال: الجو جيستو من الألعاب التي نوليها اهتماماً كبيراً في النادي؛ لأنها من الألعاب المميزة التي حققت إنجازات كبيرة للدولة بفضل الاهتمام الكبير من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الذي يوجه دائماً بالاهتمام بالألعاب الرياضية كافة في الإمارة.

وأضاف: البطولة ستكون مميزة بسبب الإعداد الجيد لها ونوعية اللاعبين المشاركين، متمنياً التوفيق للجنة المنظمة والاتحاد. وأكدت شيخة المسماري مديرة البرامج في إذاعة الفجيرة أن إذاعة الفجيرة ستخصص تغطية إعلامية مميزة للبطولة بدأت منذ أيام عدة عبر عدد كبير من الإعلانات في الإذاعة للترويج للبطولة ودعوة الجماهير لحضورها.

وأضافت: إدارة الإذاعة قامت بترتيبات مكثفة لأجل الحدث، حيث سيقام استديو خاص، كما سيخصص نقل مباشر للفعاليات وإجراء لقاءات مباشرة مع الأبطال والمشاركين.