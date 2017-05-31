السدراني يزاحم الكبار على صدارة «الوفاء الشطرنجية»

دبي (الاتحاد)

وضع الناشئ عمار السدراني اسمه ضمن قائمة الأساتذة المتصدرين في ختام اليوم الثاني لبطولة «الوفاء لزايد» الرمضانية للشطرنج السريع، والتي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة وتختتم الخميس المقبل، وحصد ناشئ نادي الفجيرة العلامة الكاملة 4 نقاط في 4 مباريات، مزاحماً الأساتذة في الصدارة.

وأسفرت مواجهات الجولة الثالثة عن تغلب المصنف الأول البولندي بارتوز سوكو على الأوزبكي رافشان خامرويف، وفاز المصري باسم أمين على عثمان موسى، وتمكنت الصربية ليليا درليفيتش من تحقيق مفاجأة الجولة بتغلبها على سالم عبد الرحمن، وفاز المولدوفي فيوريل يورداتشيسكو على السوري عبد القادر ريس، وفاز المصري أحمد عدلي على الفلبيني جوباني تابادا، وتغلب الأذربيجاني إلمر ماجيراموف على السوري صهيب عكلة.

وأبرز نتائج اللاعبين المواطنين تغلب بطل الإمارات سعيد إسحاق على الفلبيني مارك ماتوتينا، وخسر إبراهيم سلطان من السوري طلال حلواني، وفاز عمر نعمان على الهندي فاسانت كوماران، وفاز عمار السدراني على الهندي انسويد ساسيكومار، وفازت مريم عيسى على فيصل العبدولي، وفازت بشاير خليل على الهندي أسوات ناراسيمهان.

وشهدت الجولة الرابعة لقاءات قوية على الطاولات الأولى بين اللاعبين المتصدرين، حيث فاز البولندي بارتوز سوكو على الدولي المغربي محمد تيسير، والمصري باسم أمين على السوري طلال حلواني، فيما تعادل مواطنه أحمد عدلي مع عمر نعمان، كما تعادل سعيد إسحاق مع الأستاذ الدولي الكبير فيوريل يورداتشيسكو، وتعادل الأذربيجاني إلمر ماجيراموف مع البلغارية أدريانا نيكولوفا، وفاز المولدوفي إيجور ميلادينوفيتش على الإسباني خافيير فيدالجو، وحقق عمار السدراني مفاجأة الجولة بفوزه على المصري فواد الطاهر، وفاز سالم عبدالرحمن على الفلبيني روكي بابالان.