رضا سليم (دبي)

حقق فريقا دبي 2021 ودبي 2020 الفوز على فريقي عاصفة زعبيل وزعبيل في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لمسابقة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية، في نسختها الخامسة، التي تقام تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، حيث فاز فريق دبي 2021 على عاصفة زعبيل 3-1، فيما كسب دبي 2020 زعبيل بنفس النتيجة 3-1.

ويبحث فريقا عاصفة زعبيل وزعبيل عن العودة في لقائهما معاً اليوم بالجولة الثانية من المجموعة الثانية، فيما يصطدم دبي 2021 مع دبي 2020، وتحدد هذه الجولة الكثير من ملامح الفرق المتأهلة للمربع الذهبي.

أما عن تفاصيل الجولة الأولى من المجموعة الثانية، فقد حقق فريق دبي 2021 فوزاً صعباً على عاصفة زعبيل بنتيجة 3-1، وبأشواط (24-26، 25-15، 25-17، 25-22)، جاءت البداية قوية وتقدم عمر سيف لفريق دبي 2021، ورد عاصفة زعبيل بالتعادل، إلا أن الألماني سلفادور لاعب دبي أعلن عن نفسه مبكراً ضمن أفضل لاعبي البطولة، بعدما نجح من ضربات الإرسال من تسجيل 4 نقاط ويرفع النتيجة إلى 5-1، ويتقدم دبي 2021 بنتيجة 7-4.

تغيرت النتيجة عدة مرات، ويقدم فريق العاصفة عرضاً ممتعاً بعد تألق الكاميروني ونيمبيان ناثان بوروها الذي قاد فريقه لأول تعادل في الفترة الأولى، 16-16، و17-17، ولعب الألباني غازمند هوساج بيجي دوراً كبيراً مع فريق العاصفة، بالإضافة إلى الدور الذي لعبه خالد يوسف ويعقوب عباس ليتقدم العاصفة 20-19، و21-19، ويطلب حميد جابر مدرب دبي 2021 وقتاً مستقطعاً، ويحسم عاصفة زعبيل الفترة الأولى لصالحه 26-24.