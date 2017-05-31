اسامة الشرقي: المشاهد العربي يبحث عن برامج تحترم عقله

أحمد النجار (دبي)

أكد المخرج أسامة الشرقي، أن برنامج «الصدمة 2»، الذي يبث على شبكة قنوات ‏أم بي سي، يحتفي بأفكار إنسانية أبرزها التسامح، ونبذ كل أشكال العنصرية.

وأوضح أن تكرار تجربة برنامجه «الصدمة ‏‏2» هو تتويج للنجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول، مشيراً إلى أن رهانه الأكبر ‏يكمن في الأفكار الجديدة، فضلاً عن تنوع الأساليب الفنية ‏في طرح موضوعات أكثر جرأة.

وقال إنه تم التركيز في هذا الموسم على الأفكار ‏الإنسانية بصفتها أصعب الأفكار، وبكونها تتطلب أن يكون أداء الممثل قوياً ومقنعاً ‏لإدخال الناس في جو الحوار لخلق التأثر فعلاً بالموقف، من دون أن يكشف تلك الأفكار ليبقى ‏عنصر التشويق والمفاجأة مفتوحاً أمام المشاهد ليتابع خيوط التفاصيل الصغيرة التي تقوده ‏إلى اكتشاف «الصدمة» في كل حلقة.

وحول اختيارات المواقع وتحديات تصوير الحلقات في البلدان العربية، قال إن «البرنامج ‏توسع في دول عربية أكثر من الموسم السابق، حيث تم التصوير في تونس وسوريا ‏والأردن وألمانيا وعمان، إلى جانب الإمارات والعراق والسعودية ولبنان ومصر، معتبراً ‏أن هذا التشكيلة من المواقع ستضفي طابعاً خاصاً للبرنامج، أما عن التحديات فهي كثيرة ‏ولا تحصى، وأبرزها، استدعاء الشرطة إلى موقع تصويرنا أكثر من مرة، ففي ‏كل يوم تقريباً تحضر الشرطة أكثر من خمس مرات للموقع بسبب كثرة الاتصالات، ‏وكانوا في غاية التعاون والتعامل باحترافية مع المواقف، وفي إحدى الحلقات تأثرت الممثلة جداً بسبب كلام أحد المشاهدين معها، وتذكرت والدها المتوفى، فلم ‏تستطع إكمال التصوير».‏

ويحمل البرنامج صبغة إنسانية واجتماعية، وتغيب الكوميديا عن كثير من حلقاته مع أن البعض يصنفه ‏برنامج «مقالب»، لكنه في الواقع ليس كذلك فهو برنامج يقدم أفكارا خفيفة في رأي ‏الشرقي، فالمشاهد العربي يميل أكثر إلى نوعية البرامج التي تحترم عقله وثقافته وقيمه، ‏سواء كانت صادمة أم كوميدية، المهم أن تكون بمستوى وعي عال‎.‎

وأوضح أن البرنامج يحتوي جرعات كبيرة من المفاجآت والحكايات المؤثرة، وقال «لقد تفاجأت بردود فعل وتدخلات قوية لم نكن نتوقعها»، لافتا إلى أن «رسالة البرنامج هدفها الأساسي هو الدعوة للتسامح ونبذ الخلافات ‏واحترام الاختلافات بين الثقافات والأعراق والديانات».