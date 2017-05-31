هند بنت عتبة..‬ بين الانتقام والرأفة

سلوى محمد (القاهرة)
هند بنت عتبة بن ربيعة، تقول الشعر وترسل الحكمة، جمعت بين الفصاحة والعنف والرأفة والجرأة، وعنفوان الثأر والانتقام، صفات رفعت من قدرها بين النساء، أكثرهن إثارة للجدل، شهدت أُحداً مع المشركين، أبوها عتبة بن ربيعة من سادات بني كنانة، لحكمته وسداد رأيه، أمها صفية بنت أمية بنت حارثة بن الأوقص، أخواها الوليد وأبو حذيفة.
أهدر النبي دماها يوم فتح مكة، وعفا عنها حينما جاءته تائبة حيث أسلمت بعد إسلام زوجها أبي سفيان بليلة.
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قُتل أبوها عتبة، وعمها شيبة، وأخوها الوليد، فراحت ترثيهم مر الرثاء وقالت:
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