هند بنت عتبة..‬ بين الانتقام والرأفة

سلوى محمد (القاهرة)

هند بنت عتبة بن ربيعة، تقول الشعر وترسل الحكمة، جمعت بين الفصاحة والعنف والرأفة والجرأة، وعنفوان الثأر والانتقام، صفات رفعت من قدرها بين النساء، أكثرهن إثارة للجدل، شهدت أُحداً مع المشركين، أبوها عتبة بن ربيعة من سادات بني كنانة، لحكمته وسداد رأيه، أمها صفية بنت أمية بنت حارثة بن الأوقص، أخواها الوليد وأبو حذيفة.

أهدر النبي دماها يوم فتح مكة، وعفا عنها حينما جاءته تائبة حيث أسلمت بعد إسلام زوجها أبي سفيان بليلة.

زوّجها أبوها في الجاهلية حفص بن المغيرة بن عبدالله المخزومي القرشي، أنجبت ابنها أبان، توفي حفص فتزوجت أخاه «الفاكه»، فرماها بشيء عظيم في عرضها، وبعد تبرئتها قال لها كاهن من بلاد اليمن قومي غير رسحاء ولا زانية، وطُلقت منه، وطلبت من أبيها أن يكون لها الخيار في الزواج، فقال قد خطبك رجلان من قومك، ولست مسمياً أحداً منهما حتى أصفه لك، فلما اختارت بين الوصفين كان أبو سفيان بن حرب وتزوجته وأنجبت معاوية وعتبة وأم الحكم وجويرية، ووصفها ابنها معاوية، فقال: إنها في الجاهلية عظيمة الخطر، وفي الإسلام كريمة الخير.

قُتل أبوها عتبة، وعمها شيبة، وأخوها الوليد، فراحت ترثيهم مر الرثاء وقالت: