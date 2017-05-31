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أعمدة فرعونية وإغريقية تحمل سقف «مسجد المارداني»
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تاريخ النشر: الأربعاء 31 مايو 2017

مجدي عثمان (القاهرة)

شيد المعلم ابن السيوفي رئيس المهندسين في دولة الناصر محمد بن قلاوون مسجداً جامعاً في شارع باب الوزير بحي التبانة بالدرب الأحمر وسط القاهرة، يدلف المصلي إلى داخل المسجد، حيث اعتدال درجة الحرارة طوال العام. ويروى أن المسجد كان أحد الرموز الإسلامية الشهيرة في عصره، فكان منبراً للعلم والمعرفة والحل والعقد، ودون أن يفقد جماليات الزخارف والنقوش النادرة والأدوات الخشبية المتقنة الصنع، فقد اعتنى صاحبه الأمير الطنبغا المارداني به، حتى قيل إن مسجد الأمير فاق مسجد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، المبني في عصره، جمالاً.

في عام 738 هـ اشترى المارداني الساقي عدة دور من أصحابها لتشييد مسجده، ليبدأ في بنائه سنة 739هـ - 1338، وينتهي منه في 740هـ - 1340، ويشبه في تخطيطه جامع الناصر محمد بالقلعة، كما يعد الثاني بعد مسجد السلطان حسن، ويقال إنه بنى مثله في الشام ليدفن فيه، فيما ينفي مؤرخون آخرون ذلك، وقد استطاع تشييد ذلك المسجد رغم صغر سنه، فقد توفى وعمره 27 سنة.

ومنشئ المسجد هو الأمير علاء الدين الطُنبُغا بن عبد الله المارداني الساقي أحد مماليك السلطان الناصر محمد بن قلاوون، ترقى في القصر السلطاني، وعينه السلطان كمسؤول عن مدّ السُماط - المائدة - وتقطيع اللحم وتقديم الشراب للسلطان.

بني مسجد الطنبغا المارداني على نمط المساجد الجامعة - الجوامع - وقد ذكر المقريزي أن مهندسه هو المُعلم ابن السيوفي رئيس المهندسين.

ويشغل المسجد مساحة 20 متراً عرضاً، و22.5 متراً للطول، ويتكون من أربعة إيوانات تحيط بصحن مكشوف، أعمقها وأكبرها الإيوان الذي يأخذ اتجاه قبلة الصلاة، وتتوسط الصحن فوارة - فسقية أو نافورة - مثمنة من الرخام نقلت إليه من مسجد السلطان حسن سنة 1899م، بدلاً من فسقيته التي تهدمت أثناء عملية الترميم الكبرى التي أجريت له واستمرت من عام 1895 وحتى 1903م، في عهد الخديو عباس حلمي الثاني. ... المزيد
     
 

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