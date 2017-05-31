الجاليات العربية تستعيد طقوسها الرمضانية

أحمد النجار(دبي)

أجواء رمضان في الإمارات لها نكهة خاصة هذا العام فهو يأتي بالتزامن مع إطلاق عام الخير الذي يتسابق الجميع إلى فعله وعمله، فضلاً عن ذلك فهو يحمل توليفة من الطقوس المحببة والمظاهر الروحانية والقيم النبيلة في بلد تحتضن كافة الجاليات العربية على أرضها الطيبة، يمارسون فيها حريتهم في إحياء طقوسهم وعاداتهم الخاصة في الشهر الفضيل، الذي تستقبله كافة إمارات الدولة بنصب مئات الخيم الرمضانية السباقة لفعل الخير وتقديم وجبات لإفطار الصائمين من المحتاجين، وتحت مظلة رمضان تجتمع كل الأطياف الإنسانية والجنسيات والثقافات الموجودة على أرضه، ضمن أجواء يعمها دفء التعايش ونفحات الحب وروح السلام.

مدفع رمضان

وبالحديث عن الطقوس وذكريات شهر رمضان في الإمارات، تختلف نكهتها وأكلاتها ومظاهرها الاحتفالية من بلد لآخر، لكنها تشترك في الروحانيات والعبادات، فمثلاً لمصر طقوس خاصة في رمضان يصفها محمد بهنسي قائلاً: رمضان مرتبط بمظاهر دينية مختلفة مثل المسحراتي ورمزية الفوانيس المنتشرة بألوانها المختلفة حيث يقتنيها الناس بحب واهتمام احتفالاً بهذا الشهر، ومدفع رمضان الذي يعلن عن موعد الإفطار والسحور، وهناك قائمة طويلة من الأكلات والمشروبات والحلويات التي تتصدر المائدة المصرية في شهر رمضان، يأتي على قائمتها الفول الذي يتناول كوجبة رئيسة في السحور، مثل المحاشي بأنواعها والملوخية والكباب والمعكرونة وغيرها إلى جانب الأرز باللبن والكشري ولقمة القاضي.

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