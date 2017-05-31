سمية الكثيري: «ابشر».. 1000 متطوع ومتطوعة في عـــــام الخيــر

أحمد السعداوي (أبوظبي)

1000 متطوع ومتطوعة من الإمارات، يسعون إلى كسر حاجز الـ 1500 مشاركة تطوعية ومبادرة خيرية، تحت قيادة واحدة من أكثر فتيات الإمارات نشاطاً في مجال العمل الخيري منذ تأسيسها فريق «أبشر الإماراتي للتنظيم التطوعي» عام 2013، وهي سمية الكثيري، التي أحدثت بصمة مميزة في عالم المبادرات الإنسانية والسعي إلى تقديم يد العون إلى كافة الشرائح والفئات المجتمعية، عبر جهد هائل ومسيرة حافلة بالإنجازات المجتمعية اللافتة، تجعل من سمية الكثيري قدوة لكثير من أبناء وبنات الإمارات الراغبين في دخول مجال العمل الخيري، خاصة مع المبادرات الإنسانية المتنوعة التي تشهدها كافة ربوع الدولة احتفاء بعام الخير، وتشهد تنافساً جميلاً من جانب الكثيرين لإبراز أفضل ما لديهم من مشاعر إنسانية.

مبادرات إنسانية

وعن أسباب نزوعها إلى العمل في المجال الخيري، أوضحت الكثيري، أن مساعدة الغير والارتباط بالمبادرات الإنسانية ينقسم إلى قسمين، الأول هو ما تربينا عليه من آبائنا وأجدادنا بفضل ما غرسه فينا الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي وصلت جهوده الإنسانية إلى أقصى بقاع العالم وليس فقط داخل الإمارات، والقسم الثاني بدافع داخلي لدي ولدى أي مواطن أو مقيم في دولتنا الحبيبة، كجزء من رد الجميل لما يقدمه لنا حكامنا وقادتنا من دعم واهتمام وصل إلى أقصى حدود قد يصلها القيادة في دعم الإنسان والبشرية، حتى صرنا من أسعد شعوب الأرض حسب المعايير العالمية في هذا المجال.

وبالحديث بالتفصيل عن المبادرات الخيرية والإنسانية التي قامت بها وكيف تم إنجازها بالتعاون مع زملائها في فريق أبشر التطوعي، قالت: أنا وفريق أبشر الإماراتي للتنظيم التطوعي نتعاون يدا بيد ونعمل بروح الفريق الواحد منذ انطلاق الفريق قبل 4 سنوات، ووصل عددنا الآن إلى أكثر من 1000 متطوع من أبناء وبنات الإمارات والمقيمين، من مختلف الفئات العمرية والشرائح المجتمعية، حتى نستطيع التواصل مع أكبر قدر من أفراد المجتمع.