«الجوية» يتسلم المهمة في «الهيئة»

دبي (الاتحاد)

يتسلم اتحاد الرياضات الجوية المهمة الجديدة اليوم خلال الاجتماع الأول الذي سيعقد في مقر الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وهو الاجتماع التقليدي الذي يتسلم المجلس الجديد عمل الاتحاد من المجلس السابق ونظراً لأن المجلس لم يتغير سيتم عقد الاجتماع الأول للاتحاد الذي سيتم فيه توزيع الحقائب الإدارية.

يحضر الاجتماع نصر النيادي رئيس الاتحاد، والأعضاء يوسف الحمادي ومحمد يوسف وسالم اكرم وخالد العارف وماجد عبد الرحمن البستكي وسيف السويدي.

من ناحية أخرى، دشنت اللجنة التنظيمية للرياضات الجوية شعارها بالرياض على هامش إطلاق الاتحاد السعودي للرياضات الجوية، برئاسة الأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز، برنامج «مليكي ووطني في القمة» لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لتوليه مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد السعودي في مطار بنبان للرياضات الجوية، ودُشّن من خلاله المشروع.

وتم على هامش الحفل توقيع اتفاقية مبادرة «أنقذ الحلم» بين الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية، والمركز الدولي للأمن الرياضي، ومثله رئيسه محمد آل حنزاب، بحضور الأمير خالد بن بندر المدير التنفيذي للعلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وأكد يوسف الحمادي نائب رئيس اتحاد الرياضات الجوية رئيس اللجنة التنظيمية، الذي حضر تدشين الشعار أن المرحلة المقبلة ستشهد اجتماعات أخرى للجنة لتحديد أجندة الموسم، وتحديد موعد ومكان البطولة الخليجية المقبلة، كما ستتم إقامة حفل تدشين جديد للشعار والموقع الرسمي.