صاروخ «هواسونج 12».. وتداعيات التصعيد الكوري الشمالي

أنكيت باندا*

ترجمة- محمد وقيف

يوم الاثنين الماضي، أفرجت كوريا الشمالية عن صور الصاروخ الباليستي متوسط المدى الجديد الذي اختبرته يوم الأحد 14 مايو بالقرب في بلدة كوسونج في إقليم بيونجان الشمالي. وذاك الصاروخ، وبناء على البيانات التي أفرجت عنها السلطات اليابانية والكورية الجنوبية، كان على الأرجح الصاروخ الباليستي الأطول مدى الذي تختبره كوريا الشمالية حتى الآن (باستثناء مركبات إطلاق صواريخها الصناعية، والتي لا تُعد صواريخ باليستية). كوريا الشمالية أطلقت على صاروخها الجديد اسم «هواسونج 12»، ووفق وكالة الأنباء الكورية الشمالية التابعة للدولة، فإن الصاروخ هو عبارة عن «قذيفة باليستية استراتيجية جديدة أرض- أرض متوسطة إلى طويلة المدى». بمعنى أن مدى الصاروخ يتراوح بين صاروخ «موسودان» الكوري الشمالي (أو «هواسونج 10») وأنظمتها العابرة للقارات التي لم تُختبر بعد.

تقرير وكالة الأنباء الكورية الشمالية أشار إلى أن الاختبار «أثبت إلى أبعد حد ممكن» قدرات طيف واسع من الأنظمة، مثل «نظامي التوجيه والتثبيت، والنظام الهيكلي، وأنظمة الضغط والمراقبة والإطلاق، وأعاد التأكيد على قوة محرك الصاروخ الجديد تحت ظروف الطيران الفعلية». كما تحقق الاختبار أيضاً من «الجانب المتعلق بالتوجيه تحت أسوأ الظروف ومن الأداء الدقيق لنظام التفجير»، على حد تعبير الوكالة.

وعند النظر إلى الصور التي أفرجت عنها صحيفة «رودونج سيتمون» الكورية الشمالية التابعة للحكومة، أن هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها صاروخ «هواسونج 12». ذلك أن كوريا الشمالية سبق لها أن كشفت عن هذا الصاروخ للمرة الأولى خلال الاستعراض العسكري الذي أقامته في الخامس عشر من أبريل الماضي. وكنتُ قد أشرتُ وقتها إلى أن الصاروخ يبدو أشبه بـ«نسخة مختلفة من صاروخ (كي إن 08)، أو (كي إن 14) الباليستيين العابرين للقارات». واستناداً إلى مقاطع فيديو للاستعراض وصور أُفرج عنها مؤخراً، فيبدو أن هذا الصاروخ الجديد قد يكون أشبه بنسخة أقصر وذات طابق واحد من صاروخ «كي إن 08» (ربما برأس حربية مماثلة أو مطابقة).