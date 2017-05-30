«قضاء أبوظبي»: تخصيص كاتب العدل في التنمية الاقتصادية لتصديق العقود

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن تخصيص فرع كاتب العدل بدائرة التنمية الاقتصادية، لتصديق العقود بجميع أنواعها، بعد إدخال المعاملة إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، والموافقة عليها قبل حضور المراجع إلى الفرع لإتمام عملية التصديق.

وأوضحت دائرة القضاء، أن حصر إنجاز معاملات تصديق العقود في مدينة أبوظبي وضواحيها، عبر فرع الكاتب العدل بدائرة التنمية الاقتصادية، بعد تقديم الطلب إلكترونياً، يأتي في إطار جهودها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأكدت الدائرة، العمل على التطوير المستمر لجميع الخدمات المقدمة للمتعاملين في مختلف القطاعات، بما يضمن تحقيق أولويتها الاستراتيجية المتمثلة بضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات، وما يحقق تلبية متطلبات واحتياجات المتعاملين.

وأفادت بأن إجراءات تصديق العقود بجميع أنواعها، تتضمن تقديم الطلب إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء، ومن ثم الحصول على الموافقة وإخطار المتعامل بذلك، ليتم تسديد الرسوم إلكترونياً والحصول على خصم 10% من قيمة رسوم المعاملة، على أن يتوجه المراجع عقب ذلك لفرع الكاتب العدل للتصديق، ما يتيح إنجاز المعاملة من دون أي أوقات انتظار.

وتطرقت دائرة القضاء إلى أن الهدف من الخدمات الإلكترونية يتمثل في مراجعة كاتب العدل للمعاملة قبل حضور المتعامل، والتأكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية والشكلية، وإرسال الموافقة للمتعامل عن طريق رسالة نصية، مع إمكانية تحديد موعد للحضور أمام كاتب العدل بعد قبول المعاملة، ما يختصر الوقت على المتعامل، مع فائدة الخصم في رسوم المعاملة للتقديم الإلكتروني.

ولفتت دائرة القضاء، إلى أن تقديم طلبات إنجاز معاملات تصديق العقود إلكترونياً، يأتي ضمن مشروع لتطبيق تلقي معاملات كاتب العدل عبر الخدمات الإلكترونية التي توفرها للمتعاملين.

وأضافت أن إدارة الكاتب العدل والتوثيق، تعتمد نظام الأرشفة الإلكترونية لحفظ البيانات، من خلال إنشاء حسابات إلكترونية للمتعاملين، مشيرة إلى أن الموقع الإلكتروني يتيح اختيار نوع الخدمة بعرض صفحة الدعم والإرشادات، التي توضح للمتعاملين متطلبات المعاملة وكيفية استخدام الخدمة، وبعد إدخال البيانات يرسل النظام الرسائل عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.