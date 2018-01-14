أبطال الإمارات يعزفون «سيمفونية النصر» بـ 152 ميدالية

أمين الدوبلي (أبوظبي)

عزف أبطال وبطلات الإمارات للجو جيتسو سيمفونية النصر أمس في اليوم الختامي للجولة الرابعة من بطولة أبوظبي جراند سلام التي أقيمت على صالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية، وحصدوا 141 ميدالية ملونة في النزالات التي أقيمت لفئات الأحزمة الأبيض والأزرق رجال وسيدات وأساتذة وناشئين، بالإضافة إلى نهائيات الحزام الأسود، ليرفع أبناء الإمارات رصيدهم الإجمالي إلى 152 ميدالية، بواقع 50 ذهبية، و50 فضية، و52 برونزية.

حضر منافسات أمس، الشيخ زايد بن طحنون بن زايد، ومعالي حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، قائد عام شرطة أبوظبي، وبانايوتوس ثيودور، رئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، وعبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وعارف حمد العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، ويوسف البطران، وفهد علي الشامسي، عضوا مجلس إدارة الاتحاد.

واقيمت الجولة الرابعة من أبوظبي جراند سلام تحت مظلة «عام زايد» تخليداً لذكرى مرور 100 عام على ميلاد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة، وشهدت مشاركة واسعة للاعبين ولاعبات من أكثر من 50 دولة، وحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى منهم على ميداليات و190 ألف دولار أميركي، وهي أكبر جائزة مالية تخصص لجولات أبوظبي جراند سلام.

واعتبر معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، تشكل قاعدة رياضية وطنية نموذجية، تستهدف تنمية مهارات أبناء الإمارات، وتقدم للمنتخبات أبطالاً قادرين على المنافسة العالمية والاستثمار في أجيال الغد.