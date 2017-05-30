محمد بن زايد: الإمارات بتوجيهات خليفة ستبقـى منارة للخير تشعُّ تسامحاً وسلاماً

أبوظبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كانت وستبقى منارة للخير، تشعُّ تسامحاً وسلاماً في محيطَيها الإقليمي والدولي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن رسالة الإمارات الإنسانية تنطلق من رسالة الإسلام العظيمة التي جاء بها ديننا الحنيف ليبدِّد ظلمات العصبية والظلم والجهل، وينشر أسمى قيم المحبة والتسامح والتعايش والعدالة والمساواة، ويفتح الأفئدة والمدارك على أرقى العلوم والمعارف.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه أمس في قصر البطين، أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المشاركين في إحياء ليالي رمضان، وذلك ضمن برنامج استضافة العلماء والوعاظ خلال الشهر الفضيل الذي تشرف عليه وزارة شؤون الرئاسة، وتنظمه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وتبادل سموه في بداية اللقاء مع أصحاب الفضيلة العلماء، ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة.