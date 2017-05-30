محمد بن راشد وسعود بن راشد المعلا يتبادلان التهاني بشهر رمضان المبارك

دبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في قصر سموه في زعبيل مساء أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وعددا من أعيان البلاد والوزراء الحاليين والسابقين وكبار المسؤولين في الدولة والمتقاعدين من عسكريين ومدنيين. وقد تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا - بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين - التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل راجين الله تعالى أن يعيده على قيادتنا الرشيدة وشعبنا بالخير واليمن والسعادة.

وتقبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من أعيان البلاد وأصحاب المعالي الوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات والدوائر الحكومية والمتقاعدين العسكريين والمدنيين متمنين لسموه دوام الصحة والعافية والعطاء في شهر الخير شهر الرحمة والمغفرة والتسامح وراجين الله تبارك وتعالى أن يحفظ قيادتنا المعطاءة ودولتنا العزيزة من كل مكروه وشر.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار إلى مائدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرمضانية العامرة.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل، أمس، بحضور ولي عهده، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الذي قدم لسموه أصدق التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.

واستقبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في الأثناء، معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي التي قدمت إلى سموه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل. وتقبل سموه بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، التهاني بهذه المناسبة المباركة من عدد من أعضاء وعضوات المجلس الوطني الاتحادي، ومن عدد من الوزراء السابقين والضباط ورؤساء ومديري المؤسسات الاتحادية والمحلية المتقاعدين، والفاعليات الاقتصادية في الدولة الذين أعربوا لسموه عن صادق تهانيهم وتبريكاتهم بشهر الخير في عام الخير، مبتهلين إلى الخالق تبارك وتعالى أن يديم على سموه وقيادتنا الرشيدة نعمة الصحة والعافية، وحب الخير والعطاء، وأن يحمي دولتنا الحبيبة من كل سوء، ويحفظها رمزاً وأيقونة للتلاحم الوطني والتكافل الاجتماعي والتسامح والمساواة.