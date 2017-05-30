مؤسس المخابرات القطرية: الدوحة «فقدت عقلها»

أبوظبي (الاتحاد)

قال مؤسس المخابرات القطرية اللواء محمود منصور لـ «العربية» ضمن برنامج بانوراما إن قطر «فقدت عقلها». وأضاف اللواء منصور أنه لا يوجد مركز لصنع القرار في قطر، وإنما المال هو الذي يحكم، وهذا خطأ كبير، إذ لابد من أن يرشد العقل المال وليس العكس. أتى ذلك بينما كان يحاول شرح آلية وكيفية تسرب إيران إلى البلاد العربية ومحاولتها السيطرة على معظم تلك البلاد، خصوصاً تلك التي تضم شيعة بين سكانها كسوريا ولبنان والعراق واليمن والسعودية والبحرين. وأكد أن إيران التي استطاعت التغلغل إلى بعض البلاد العربية، احتاجت لقوة عربية لإدخالها أكثر وأكثر ضمن النسيج العربي، فاتجهت إلى «صديقتها التي فقدت عقلها قطر». يذكر أن اللواء منصور عاش فترة طويلة في قطر، كما كان قريباً ولفترة طويلة من مراكز صنع القرار.