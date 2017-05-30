خالد صلاح للمخابرات القطرية: حقدكم على الإمارات لا يمكن إخفاؤه

القاهرة (الاتحاد)

هاجم الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير «اليوم السابع»، المخابرات القطرية بعد فبركتها صورة إيميل من بريد منسوب لليوم السابع، مؤكداً أن المخابرات القطرية فاشلة حتى في طريقة فبركتها لإيميل.

وكتب خالد صلاح عبر حسابه بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «المخابرات القطرية فاشلة حتى وهي تفبرك «إيميل» ضد «اليوم السابع»، مفبركين إيميل «أهبل أوي»، طب أتأكد يا عبيط من إيميلاتنا».

وتأتي فبركة المخابرات القطرية لإيميل ضد اليوم السابع، بعد سلسلة من الانفرادات بالوثائق والمستندات ضد جرائم النظام القطري وأذنابه من الأجهزة الأمنية والإعلامية في أكثر من دولة عربية، ومنها ليبيا وسوريا والعراق، وكذلك بعد نشر «اليوم السابع» موجات الغضب المتوالية ضد السياسات القطرية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتابع خالد صلاح في تغريدة أخرى: «عارف إن اليوم السابع واجع المخابرات القطرية بس بجد ما تصورتش إنهم ضعاف كدة في الفبركة وما تصورتش حجم الكره للإمارات». وواصل خالد صلاح تغريداته التي تكشف مدى ارتباك وتخبط المخابرات القطرية وحقدها على دولة الإمارات العربية الشقيقة قائلاً: «أقول للمخابرات القطرية بعد الايميل المفبرك حقدكم على الإمارات لا يمكن إخفاؤه، وخوفكم من قوة معلوماتنا يؤكد أن ملياراتكم فشلت أمام صحف مصر».

كما طالب خالد صلاح بمقاطعة متجر هارودز القطري في لندن، قائلاً: «مرة ثانية أدعو كل العرب في لندن لمقاطعة متجر هارودز القطري، قاطعوا استثمارات الدولة الراعية للإرهاب. قاطعوا مسارات تمويل الإرهابيين».