الدوحة.. «التطبيع المعلن» مع إسرائيل

أبوظبي (الاتحاد)

بعد التصريحات التي أطلقها أمير قطر تميم بن حمد الأسبوع الماضي والتي أكد فيها أن العلاقات مع تل أبيب قوية، يرى مراقبون أن الدوحة ربما تفاجئ الجميع وتعلن فتح سفارة لها في الدوحة لتكون أول دولة خليجية تفتح سفارة لها لينتقل التطبيع بين البلدين من التطبيع الخفي إلى التطبيع العلني.

هذه التكهنات تأتي في أعقاب نشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، صورة لسيارة من نوع «فورد» وعلى لوحتها المعدنية أرقام متسلسلة خاصة بقطر وسط مدينة تل أبيب وبالتحديد في أحد الشوارع الراقية التي يسكنها الدبلوماسيون.

وتساءلت الصحيفة أنه على الرغم من عدم وجود أي تمثيل دبلوماسي بين إسرائيل وقطر ظاهريا، فمن أين دخلت هذه السيارة التي تتبع الدولة الخليجية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن السيارة التي تم العثور عليها لم يعرف من يقودها، مطالبة بمعرفة الجهة التي تمكنت من إدخال السيارة. ويرى مراقبون أن فتح قطر سفارة لها في تل أبيب خطوة غير مستبعدة تماما بعد العلاقات القوية التي تربط البلدين ولا سيما التصريحات التي أطلقها تميم بن حمد والمتمثلة في أن العلاقات بين الدوحة وتل أبيب قوية.