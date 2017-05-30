فعاليات سعودية لـ «الاتحاد»: «الجزيرة» قناة الفتنة والتخوين

عمار يوسف (الرياض)
اشتعلت وسائل الإعلام السعودية وحتى المجالس الخاصة، غضباً بعد أن أساءت قناة الجزيرة القطرية مساء الأحد الماضي للقيادة السعودية التي راهن العالم العربي والإسلامي عليها لتحقيق السلم والأمن بها، حيث نشرت القناة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» كاريكاتيراً مسيئاً تحت عنوان «أخبار مفبركة»، يعكس إفلاسها الإعلامي والمهني، ولم يشفع معها الاعتذار الذي قدمته القناة، لأن ما حدث لم يكن مستغرباً على القناة التي لطالما كالت الإساءات للعديد من القيادات الخليجية والعربية والإسلامية.
غير أن الدور المشبوه الذي لعبته قناة الجزيرة في المشهد السياسي العربي منذ نشأة القناة في أواخر أكتوبر 1996 م وحتى الآن، لم يعد خافياً على جمهور المشاهدين العرب، ولا على الأوساط المعنية بالشؤون السياسية والإعلامية التي لم تعد مضطرة إلى تصديق أغلب البرامج والأخبار التي تبثها القناة التي يجزم الكثير من المطلعين على بواطن الأمور أنها قناة موجهة وتعمل لحساب جهات خارجية تسعى لتفكيك المنطقة، ونشر الفوضى في كل مفاصلها.
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غير أن كثيراً من المتابعين للشأن الإعلامي يتساءلون عن السر في تزامن ميلاد قناة الجزيرة مع فتح المكتب التجاري الإسرائيلي في الدوحة، وكيف أن القناة أعانت قطر على مقاومة الضغوط الخليجية والعربية لدفعها لإغلاق المكتب وقطع علاقتها بإسرائيل، مما حمل تل أبيب لاحقاً لدعم ترشيح دولة قطر لتصبح عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، استجابة لطلب علني للدعم وجهته قطر لـ «إسرائيل».
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على صعيد آخر، دعم عدد كبير من إعلاميي ومشاهير الخليج، هاشتاج «إغلاق الحدود السعودية القطرية»، ودفعوه لصدارة قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً في عدد من دول الخليج العربي حتى في قطر نفسها، للمطالبة بقطع العلاقات بين قطر والسعودية، رداً على تصريحات الأمير القطري تميم بن حمد والتي أثنى فيها على إيران، وأساء فيها لعدد من دول الخليج.
وانضم عدد من إعلاميي الخليج إلى «الهاشتاج» المطالب بقطع العلاقات مع قطر بسبب انتهاجها سياسة ترعى الإرهاب، وقال الناشط الإعلامي أحمد ضيف الله بن ناقي: «قطر تختار حلف إيران وإسرائيل وحزب الله»، وهاجم الإعلامي السعودي بندر عطيف السياسات القطرية قائلاً «كلنا مع التهدئة.. أما ابتزاز دول الخليج بإيران هنا نقف جميعاً ضد المجوس وأعوانهم».
وطالب الإعلامي والكاتب محمد العثيم&rlm بضرورة إغلاق الحدود القطرية السعودية، وغرد: «بعد تعزيز العلاقات القطرية الإيرانية، صار إغلاق الحدود السعودية مطلب وطني لنرى ما تفعل إيران»، واختتم المفكر السعودي محمد باحارث بالتغريد قائلاً «إغلاق الحدود القطرية السعودية أصبح اليوم مطلباً لأجل أمن وطننا».