جون ترافولتا يمنح طائرته «بوينغ 707» لمتحف أسترالي

سيدني (أ ف ب)

أعلن الممثل الأميركي جون ترافولتا منح طائرته من طراز «بوينغ 707 لمتحف أسترالي للطيران، معرباً عن أمله في أن يكون ضمن الطاقم الذي سينقل هذه الطائرة القديمة إلى أستراليا.

وكان نجم فيلم «ساترداي نايت فيفر»، وهو حائز شهادة في الطيران، ويشغل مهام سفير للناقل الجوي «كوانتاس»، قد حصل على الطائرة المصنوعة سنة 1964 لحساب شركة الطيران الأسترالية التي سحبتها من الخدمة بعد 30 عاماً على صنعها.

وقال الممثل في بيان: «ببالغ السرور أبلغكم هذا الإعلان التاريخي عن تقديم طائرتي المحبوبة (بوينغ 707) لشركة ترميم الطائرات التاريخية (اتش ايه ار اس)».

وتتخذ هيئة «اتش ايه ار سي» مقراً لها في منطقة البيون بارك، على بعد 140 كيلومتراً إلى الجنوب من سيدني، وهي تساهم في ترميم الطائرة للسماح لها بالقيام بالرحلة الطويلة من الولايات المتحدة.

وتابع الممثل: «الطائرة تحتاج حالياً للكثير من أعمال الترميم لإعادتها إلى حالة تسمح باستخدامها في رحلة آمنة»، مضيفاً: «آمل في أن أكون جزءاً من الطاقم الذي سينتقل بهذه الطائرة إلى أستراليا».

وقد قاد ترافولتا طائرته هذه إلى فرنسا في أغسطس 2002، في إطار إعلان لشركة «كوانتاس»، وهبط في مطار لوبورجيه قرب باريس، حيث عرض الطائرة أمام الصحافيين.