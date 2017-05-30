سلاح الجو الأميركي يضاعف غاراته في أفغانستان

كابول (د ب أ)

صرح متحدث عسكري أميركي أن سلاح الجو ضاعف ثلاث مرات عدد الغارات التي يشنها في أفغانستان ضد مسلحي «طالبان» و«داعش» منذ العام الماضي. وقال بيل سالفين المتحدث باسم القوات الأميركية ومهمة «الدعم الحازم» التابعة لحلف شمال الأطلسي، إن نحو 900 غارة نفذت في الفترة من يناير وحتى أبريل، مقارنة بأقل من 300 في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح سالفين أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما كان قد «منح سلطات إضافية» للجنرال جون نيكولسون قائد المهمة لإجراء المزيد من الغارات منتصف يونيو من العام الماضي. كما ارتفع عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم جراء غارات القوات الأميركية والأفغانية في 2017، ووصفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في أفغانستان الزيادة بأنها «مزعجة».

وقد لقي 72 مدنياً حتفهم، وأصيب 76 آخرون في الربع الأول من العام 2017، مقارنة بثمانية قتلى و21 جريحاً فقط في الفترة نفسها من العام السابق.