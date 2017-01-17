«سلطان بن زايد للثقافة والإعلام» يشارك في معرض «تحدي القراءة العربي»

محمود عبد الله(أبوظبي)

في إطار المسؤولية الثقافية والمجتمعية، التي يضطلع بها مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام بأبوظبي، وتزامناً مع انطلاقة أنشطته وفعالياته للموسم الثقافي 2017، يشارك المركز حالياً بجناح خاص في معرض كتاب تحدي القراءة العربي، الذي تحتضنه منطقة رأس الخيمة التعليمية، ويستمر حتى 19 يناير الجاري بمشاركة 16 دار نشر، ضمن مشروع تحدي القراءة.

وتأتي هذه المشاركة تحت مظلة اتفاقية التعاون والشراكة، التي وقعها المركز مع مشروع تحدي القراءة، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفي إطار استراتيجية المركز الداعمة للمبادرات الوطنية وبناء الشراكات للمساهمة في النهوض بالثقافة بكل مفرداتها وأشكالها.

وفي السياق، أشار منصور سعيد عمهي المنصوري، النائب الأول لسمو مدير عام مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام لـ «الاتحاد» إلى أن المركز يشارك في المعرض بعدد كبير من إصدارته في المجالات الأدبية والعلمية والفكرية والتاريخية والعلوم الإنسانية والتراثية وغيرها، بهدف دعم هذا المشروع الوطني الرائد، وإثراء القراء والباحثين عن المعرفة، وثمن منصور سعيد المنصوري أهداف المشروع المتمثلة في زيادة الوعي بأهمية القراءة لدى الطلبة والشباب في العالم العربي.

من جانبها، ثمنت مديرة المنطقة التعليمية برأس الخيمة، سمية عبد الله بن حارب السويدي، جهود مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام ودعمه للمبادرة، مشيرة إلى أن فعاليات وعناوين المعرض موجهة للفئة العمرية من 5 إلى 19 سنة، وهي الفئة العمرية المسموح بها المشاركة في تحدي القراءة العربي.