«سلطان بن زايد للثقافة والإعلام» يشارك في معرض «تحدي القراءة العربي»

محمود عبد الله(أبوظبي)
في إطار المسؤولية الثقافية والمجتمعية، التي يضطلع بها مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام بأبوظبي، وتزامناً مع انطلاقة أنشطته وفعالياته للموسم الثقافي 2017، يشارك المركز حالياً بجناح خاص في معرض كتاب تحدي القراءة العربي، الذي تحتضنه منطقة رأس الخيمة التعليمية، ويستمر حتى 19 يناير الجاري بمشاركة 16 دار نشر، ضمن مشروع تحدي القراءة.
وتأتي هذه المشاركة تحت مظلة اتفاقية التعاون والشراكة، التي وقعها المركز مع مشروع تحدي القراءة، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفي إطار استراتيجية المركز الداعمة للمبادرات الوطنية وبناء الشراكات للمساهمة في النهوض بالثقافة بكل مفرداتها وأشكالها.
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من جانبها، ثمنت مديرة المنطقة التعليمية برأس الخيمة، سمية عبد الله بن حارب السويدي، جهود مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام ودعمه للمبادرة، مشيرة إلى أن فعاليات وعناوين المعرض موجهة للفئة العمرية من 5 إلى 19 سنة، وهي الفئة العمرية المسموح بها المشاركة في تحدي القراءة العربي.