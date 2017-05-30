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كوريا الشمالية تتمادى في تحدياتها الصاروخية
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تاريخ النشر: الثلاثاء 30 مايو 2017

سيؤول (أ ف ب)

أجرت بيونج يانج أمس تجربة جديدة لإطلاق صاروخ تحطم في المياه الإقليمية اليابانية مما أثار إدانات دولية على خلفية توتر شديد في شبه الجزيرة الكورية. وهذه ثالث تجربة لإطلاق صواريخ يجريها الشمال في غضون ثلاثة أسابيع و12 منذ بداية السنة رغم سلسلة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والتي تحظر على بيونج يانج مواصلة برنامجيها البالستي والنووي، وتلويح واشنطن بتدخل عسكري.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس على تويتر أن كوريا الشمالية تظهر «عدم الاحترام» تجاه الصين، رغم «الجهود الكبيرة التي تبذلها» بكين.

ويعول ترامب على الصين، الحليف الوحيد للنظام الكوري الشمالي، لاستخدام نفوذها لدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بغية إقناعه بوقف برامجه البالستية والنووية.

وتأتي التجربة بعد يومين على إعلان قادة دول مجموعة السبع خلال اجتماعهم في تاورمينا (إيطاليا) السبت أن التجارب النووية والبالستية لكوريا الشمالية تشكل «تهديداً خطيراً».

وأوضحت القيادة الأميركية في المحيط الهادئ أن شاشات الرادار تتبعت الصاروخ القصير المدى لمدة ست دقائق قبل تحطمه في بحر اليابان، مضيفة أنه لم يكن يشكل خطرا على أميركا الشمالية. ... المزيد
     
 