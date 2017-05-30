التحقيق في اعتداء مانشستر يتواصل ولندن تراجع أداءها

مانشستر، المملكة المتحدة (وكالات)
بعد أسبوع على اعتداء مانشستر اعتقلت الشرطة البريطانية أمس مشبوهاً جديداً في الـ 23 من عمره في شورهام-باي-سي في ساسكس جنوب انجلترا، ما يرفع عددهم إلى 14 في حين تدرس أجهزة الاستخبارات طريقة تعاملها مع التقارير المتعلقة بمنفذه. ونشرت الشرطة البريطانية أمس صورة للمنفذ سلمان عبيدي يظهر فيها ومعه حقيبة زرقاء اللون في يوم الهجوم الانتحاري الأسبوع الماضي وطلبت ممن لديه معلومات عن الحقيبة الإبلاغ عنها .
وقتل العبيدي 22 شخصا في تفجير انتحاري في حفل للمغنية الأميركية أريانا جراندي يوم الاثنين الماضي في أشد هجمات الإرهابيين فتكا في بريطانيا منذ 12 عاما.
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وأطلق جهاز الاستخبارات العسكرية البريطاني الداخلي تحقيقا لمعرفة هل تم إغفال أي مؤشرات كانت تشير إلى احتمال وقوع الاعتداء الدامي.
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