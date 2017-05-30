التحقيق في اعتداء مانشستر يتواصل ولندن تراجع أداءها

مانشستر، المملكة المتحدة (وكالات)

بعد أسبوع على اعتداء مانشستر اعتقلت الشرطة البريطانية أمس مشبوهاً جديداً في الـ 23 من عمره في شورهام-باي-سي في ساسكس جنوب انجلترا، ما يرفع عددهم إلى 14 في حين تدرس أجهزة الاستخبارات طريقة تعاملها مع التقارير المتعلقة بمنفذه. ونشرت الشرطة البريطانية أمس صورة للمنفذ سلمان عبيدي يظهر فيها ومعه حقيبة زرقاء اللون في يوم الهجوم الانتحاري الأسبوع الماضي وطلبت ممن لديه معلومات عن الحقيبة الإبلاغ عنها .

وقتل العبيدي 22 شخصا في تفجير انتحاري في حفل للمغنية الأميركية أريانا جراندي يوم الاثنين الماضي في أشد هجمات الإرهابيين فتكا في بريطانيا منذ 12 عاما.

وقال روس جاكسون من وحدة مكافحة الإرهاب في بيان «نواصل اقتفاء أثر التحركات الأخيرة لسلمان عبيدي ونحن مهتمون على وجه الخصوص بالأماكن التي تواجد فيها من 18 إلى 22 من مايو 2017». وأضاف «نعتقد أن هذه الحقيبة كانت في حوزة عبيدي في الأيام التي سبقت الهجوم . أود التأكيد على أنها تختلف عن التي استخدمها في الهجوم».

وأطلق جهاز الاستخبارات العسكرية البريطاني الداخلي تحقيقا لمعرفة هل تم إغفال أي مؤشرات كانت تشير إلى احتمال وقوع الاعتداء الدامي.