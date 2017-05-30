الحكومة الموريتانية تدعو للاستفتاء على الدستور

نواكشوط (وكالات)
دعت الحكومة الموريتانية الناخبين للتصويت في استفتاء على تعديل الدستور في الخامس عشر يوليو القادم.
وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس، أن المجلس صادق في اجتماع طارئ على مشروع مرسوم يتعلق باستدعاء هيئة الناخبين لاستفتاء 15 يوليو القادم المتعلق بتعديل الدستور.
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ويقضي القانون الموريتاني باستدعاء هيئة الناخبين قبل يوم الاستفتاء في أجل 45 يوماً. ويثير تعديل الدستور الموريتاني جدلا بين المؤيدين والمعارضة، حيث ترفض المعارضة المساس بدستور البلاد بحجة أن «الهدف هو التغطية على مشاكل البلاد الحقيقية، بينما يقول المؤيدون، إنه سيساهم في ترسيخ الديمقراطية وممارستها وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية». وتشمل التعديلات الدستورية إلغاء مجلس الشيوخ، وإنشاء مجالس جهوية.