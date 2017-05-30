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«السلطة» تطالب مجلس الأمن بوقف حملات تهويد القدس

الاحتلال يصادق على بناء مستوطنة جديدة جنوب نابلس
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تاريخ النشر: الثلاثاء 30 مايو 2017

علاء مشهراوي، عبد الرحيم حسين (رام الله، غزة)

صادقت السلطات الإسرائيلية على بناء مستوطنة جديدة جنوب مدينة نابلس، فيما أدانت الخارجية الفلسطينية حملات التهويد «غير المسبوقة» للقدس الشرقية، في حين تتواصل محاولات اقتحام قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك ثالث أيام رمضان.

وصادقت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، على بناء مستوطنة جديدة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، لسكان بؤرة «عامونا» الاستيطانية المخلاة منذ نحو 3 أشهر ونصف. وذكر موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن منسق الأنشطة الحكومية في الضفة الغربية يؤاف مردخاي، وافق على تنفيذ مخطط البناء لهذه المستوطنة، بعد صدور قرار سياسي لتنفيذ ذلك.

إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، حملات التهويد غير المسبوقة للقدس الشرقية المحتلة التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية في جلستها الاستفزازية التي عقدتها في نفق أسفل المسجد الأقصى.

وقالت الوزارة في بيان أمس، إن «هذه الحملات التي تشمل مختلف نواحي الحياة في المدينة المقدسة، وتخصيص مئات الملايين من الشواقل لتمويل مشاريع تهويدية توسعية، كانت قد أقرتها الحكومة الإسرائيلية سابقاً، وتشمل بناء تلفريك بهدف تعزيز السياحة الإسرائيلية إلى حائط البراق، وتوسيع المستوطنات المقامة في القدس الشرقية، وإقرار خطة جديدة لتهويد القدس القديمة، وحفر المزيد من الأنفاق وبناء المصاعد والممرات لربط حائط البراق بالحي اليهودي، ما يهدد الآثار العربية والإسلامية في المنطقة بالاندثار، وتخريب الأبنية العربية التي باتت غير صالحة للسكن».

وأشارت إلى الخطة الخماسية التي وضعها وزير التعليم الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت، والتي تهدف إلى «أسرلة» التعليم في القدس الشرقية المحتلة، ومحاولة تزوير وعي الأجيال الفلسطينية في المدينة، وفرض الرواية الإسرائيلية على ثقافتها. وأكدت الوزارة أن «ما تقوم به حكومة الاحتلال في القدس المحتلة وضواحيها، يقوض أية فرصة لتحقيق حل الدولتين، ويقضي نهائيا على فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل»، وقالت إنها ترى أن «اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة والشجب، بات يشجع سلطات الاحتلال على المضي في تنفيذ سياساتها ومخططاتها الاستعمارية التهويدية». ... المزيد
     
 