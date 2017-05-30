الاحتلال يصادق على بناء مستوطنة جديدة جنوب نابلس

علاء مشهراوي، عبد الرحيم حسين (رام الله، غزة)

صادقت السلطات الإسرائيلية على بناء مستوطنة جديدة جنوب مدينة نابلس، فيما أدانت الخارجية الفلسطينية حملات التهويد «غير المسبوقة» للقدس الشرقية، في حين تتواصل محاولات اقتحام قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك ثالث أيام رمضان.

وصادقت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، على بناء مستوطنة جديدة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، لسكان بؤرة «عامونا» الاستيطانية المخلاة منذ نحو 3 أشهر ونصف. وذكر موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن منسق الأنشطة الحكومية في الضفة الغربية يؤاف مردخاي، وافق على تنفيذ مخطط البناء لهذه المستوطنة، بعد صدور قرار سياسي لتنفيذ ذلك.

إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، حملات التهويد غير المسبوقة للقدس الشرقية المحتلة التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية في جلستها الاستفزازية التي عقدتها في نفق أسفل المسجد الأقصى.

وقالت الوزارة في بيان أمس، إن «هذه الحملات التي تشمل مختلف نواحي الحياة في المدينة المقدسة، وتخصيص مئات الملايين من الشواقل لتمويل مشاريع تهويدية توسعية، كانت قد أقرتها الحكومة الإسرائيلية سابقاً، وتشمل بناء تلفريك بهدف تعزيز السياحة الإسرائيلية إلى حائط البراق، وتوسيع المستوطنات المقامة في القدس الشرقية، وإقرار خطة جديدة لتهويد القدس القديمة، وحفر المزيد من الأنفاق وبناء المصاعد والممرات لربط حائط البراق بالحي اليهودي، ما يهدد الآثار العربية والإسلامية في المنطقة بالاندثار، وتخريب الأبنية العربية التي باتت غير صالحة للسكن».