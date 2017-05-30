وفاة 3 غرقاً قبالة سواحل دمياط

القاهرة (وكالات)

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، عن تمكن القوات البحرية من العثور على حطام مركب «حرية البحار» شمال دمياط، فيما تم انتشال 3 جثث من طاقمه.

وأوضح المتحدث العسكري في بيان له أمس، أن في إطار جهود القوات البحرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على كل السواحل البحرية، وبناءً على الاستغاثة الواردة من الصيادين في دمياط عن اصطدام إحدى السفن ببلنص صيد يحمل اسم (حرية البحار)، ما أدى إلى تحطمه وغرقه وعلى متنه 7 أشخاص شمال دمياط، وتم إنقاذ شخصين، وعدم العثور على باقي أفراد الطاقم. وأشار المتحدث العسكري إلى أن الأوامر صدرت فوراً بتوجيه عدد من وحدات القوات البحرية لتقديم المعاونة بالبحث والإنقاذ للمركب المنكوب، وأسفرت عمليات البحث عن العثور على بعض أجزاء حطام المركب على مسافة 17 ميل بحرى شمال دمياط، وتم تكثيف البحث فى منطقة الحادث والمنطقة المحيطة به للعثور على ناجين».

وتمكن رجال القوات البحرية من العثور على المركب غارقًا على عمق 24 متراً، وعلى الفور تمت عمليات الغطس والتي أسفرت عن العثور على ثلاثة جثث داخل المركب، وتم انتشال الجثث، وجارٍ استكمال أعمال البحث بواسطة وحدة بحرية متخصصة ذات قدرات وإمكانيات متقدمة في عمليات البحث تحت سطح الما».