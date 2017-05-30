المعارضة تستهدف النظام في اللاذقية واشتباكات مع «داعش» في حلب

عواصم (وكالات)

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن فصائل المعارضة السورية استهدفت مواقع قوات النظام ومليشياته في ريف اللاذقية الشمالي، فيما تمكنت قوات الأسد من التقدم في بلدة مسكنة التي تعد آخر بلدة يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في حلب.

وقال المرصد «استهدفت فصائل المعارضة أهدافا لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في محور الصراف في جبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي، مما أسفر عن مقتل وإصابة عناصر من قوات النظام بينهم ملازم».

وذكر أن «قوات النظام في قيادة مجموعات النمر وإسناد من المدفعية الروسية تمكنت من التقدم مجدداً في بلدة مسكنة آخر معاقل داعش في حلب، وسيطرت على 3 قرى ومزارع، إضافة إلى معمل السكر الاستراتيجي، حيث تترافق المعارك مع قصف جوي وصاروخي على محاور القتال ومعلومات مؤكدة عن مزيد من الخسائر البشرية بين طرفي القتال».

من جهة أخرى، استهدفت قوات النظام أماكن من بلدة تلدو ومنطقة الحولة في ريف حمص الشمالي، في حين تتواصل المعارك في محاور تليلة في بادية تدمر الشرقية وجبال الشومرية في ريف حمص الشرقي، بين قوات النظام ومليشياته وتنظيم داعش، وسط قصف جوي وصاروخي متواصل، ومعلومات عن مزيد من الخسائر البشرية بين طرفي القتال.