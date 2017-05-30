عمان تجدد دعم الشرعية اليمنية وتحقيق السلام وفق المرجعيات

مسقط (وكالات)

جددت سلطنة عمان أمس دعمها الحكومة الشرعية اليمنية وأمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، مؤكدة سعيها لإنهاء الصراع القائم هناك تحت مظلة الأمم المتحدة ودعم جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في هذا الشأن. وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد خلال لقائه نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وحرص واهتمام السلطان قابوس بن سعيد بالوضع في اليمن، معتبرا استقرار اليمن جزءاً من استقرار المنطقة ككل.

وأكد المخلافي الذي التقى أيضا الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله على متانة العلاقات بين البلدين، وتقدير الحكومة اليمنية دور سلطنة عمان في الوقوف مع الشعب اليمني وقيادته الشرعية وجهودها من أجل تحقيق السلام في اليمن في إطار المرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

وتطرق المخلافي إلى المستجدات الأخيرة لجهود عملية السلام والمقترحات التي تقدم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وما تعرضت له من تعثر بسبب تعنت الانقلابيين وتصلب مواقفهم، كما وضعه في صورة ما تعرض له المبعوث الخاص للأمم المتحدة خلال زيارته الأخيرة لصنعاء من إطلاق نار على موكبه وعدم اللقاء به من قبل الوفد الانقلابي.

وقال بن علوي «اليمن بلد شقيق وجار تجمعنا به صلة قرابة وجوار، ونحن مع الشرعية فهي ضمان استمرارية الدولة وخروج جماعات عنها يعني بالضرورة عدم الاستقرار ونحن حريصون على السلام وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في اليمن وتعايش كل اليمنيين وفقا للشراكة الوطنية ومخرجات الحوار الوطني».