«الصحة العالمية»: 471 حالة وفاة بالكوليرا وتراجع المتوسط اليومي للإصابات

عواصم (الاتحاد)

أكدت منظمة الصحة العالمية، أمس، ارتفاع حصيلة وفيات «الكوليرا» في اليمن إلى 471 على الأقل، لكنها أشارت في أحدث نشرة تغطي الفترة من 27 أبريل الماضي، إلى أن هناك انخفاضاً كبيراً في المتوسط اليومي لحالات الإصابة المسجلة في الأسبوع الذي انتهى في 27 مايو مقارنة بالأيام السبعة السابقة. وقالت إن المتوسط اليومي لحالات الإصابة المسجلة في الفترة من 21 إلى 27 مايو، بلغ 2529 انخفاضاً من 3025 في الأيام السبعة السابقة، وأضافت أن العدد الإجمالي للحالات المشتبه في إصابتها بلغ 51832 حالة.

من جهتها، رصدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» ارتفاعاً كبيراً لحالات الاشتباه بالوباء تجاوز أكثر من 52000 حالة خلال شهر، منها 13735 حالة سجلت خلال اليومين الماضيين، وقالت إنها زادت من دعمها لمحطة معالجة المياه في صنعاء، وهو ما ساعد على تشغيلها بكامل طاقتها. وأوضحت ميريتشل ريلانو ممثلة «يونيسيف» في اليمن «إن المنظمة كانت تدعم المحطة بنسبة 50 في المئة من طاقتها على مدار السنوات الماضية، لكنها الآن تقوم بزيادة دعمها من خلال توصيلها بالطاقة ومصادر الطاقة الأخرى لزيادة قدرتها إلى 100 في المئة حتى تتمكن من خدمة جميع السكان بالمناطق المحيطة بها والذين يصل عددهم إلى مليوني نسمة، وحتى تساعد في الحيلولة دون حدوث تفشٍ آخر للأمراض التي تنقل عن طريق المياه».

وأضافت «يونيسيف لديها خطة تتكون من ثلاثة محاور للتعامل مع تفشي الكوليرا. فمن ناحية نحن نمنع انتشار الكوليرا من خلال دعم محطة معالجة المياه، وأيضاً نقوم بتوفير المساعدة في عملية تنظيف آبار المياه ومصادر المياه ووسائل تخزين المياه، كما أنه من المهم أيضاً على مستوى العائلات أن تكون لدى الأسر وسائل مناسبة لتخزين المياه وتطهيرها بالكلور، ونحن نقوم بتوفيرها. بالإضافة إلى ذلك، تدعم يونيسيف رسائل التواصل مع العائلات حتى يكون بإمكانهم استخدام المياه بأفضل طريقة ممكنة لتجنب انتشار الكوليرا، وأخيراً بالتعاون مع جميع الأطراف، توفر يونيسيف الإمدادات الطبية وغسول الفم وأملاح معالجة الجفاف عن طريق الفم، وغيرها من المواد للمستشفيات التي تعالج حالات الكوليرا».

وحذرت الأمم المتحدة من أن تفشي وباء الكوليرا بشكل غير مسبوق في اليمن، يهدد حياة مليون و100 ألف من النساء الحوامل المصابات بسوء التغذية. وأكد مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية لؤي شبانة، أن النساء يحتجن إلى رعاية فورية وخدمات الصحة الإنجابية، معبراً عن قلقه البالغ إزاء الأخبار المؤكدة بشأن انتشار الكوليرا، ووجود نحو ألفي حالة اشتباه يومياً، وأضاف في بيان أن النساء الحوامل والمرضعات اللواتي يعانين سوء التغذية هن أكثر عرضة للإصابة بالكوليرا وخطر النزيف، والتعرض للمضاعفات والموت أثناء الولادة، لافتاً إلى أن النزاع الذي يعصف باليمن أدى إلى تدهور النظام الصحي بشكل كبير، وإعاقة وصول الأشخاص إلى الخدمات الطبية، مع تعطل وإغلاق معظم المرافق الصحية، وأشار إلى أن 35% فقط من مرافق الصحة الإنجابية تعمل حالياً في البلد، الأمر الذي دفع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتكثيف جهوده وتقديم المساعدة التي من شأنها أن تساعد على منع انتشار الكوليرا.

وأعلنت السلطات الطبية في عدن، تسجيل أكثر من 1083 حالة مشتبه بإصابتها بوباء الكوليرا منذ 15 أبريل الماضي وحتى 28 مايو، من بينها 15 حالة وفاة.