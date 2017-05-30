«الشرعية» تحرر القصر الجمهوري في تعز

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام، وكالات (صنعاء، عدن)

حررت قوات الشرعية اليمنية أمس القصر الجمهوري في مدينة تعز جنوب غرب اليمن بالكامل من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية. وقال مصدر عسكري بقيادة محور تعز «إن المعارك التي خاضتها قوات الجيش الوطني من اللواء 22 ميكا والمقاومة الشعبية أسفرت عن مقتل قائد الحرس الجمهوري بالجبهة الشرقية خالد القدسي وسقوط عشرات القتلى والجرحى وأسر 10 آخرين، إضافة إلى مصادرة أسلحة ومعدات عسكرية». لافتا إلى أنه يجري حاليا تمشيط محيط القصر تمهيدا لتحرير معسكر التشريفات.

وأكد نائب المتحدث باسم الجيش العقيد عبدالباسط بحر، أن قوات الشرعية تقوم حاليا بتمشيط مباني القصر الجهوري عقب تحريره وطرد الميليشيات الانقلابية المتمركزة فيه، وقال «إن هناك بعض الجيوب الصغيرة التي يجري التعامل معها والقضاء عليها ضمن إجراءات تمشيط مساحة القصر بشكل حذر ودقيق، وخصوصا أن المساحة شاسعة ومفتوحة وعرضة لقذائف الميليشيات»، مشيراً إلى قصف عشوائي تنفذه الميليشيات صوب الأحياء السكنية القريبة، وأيضاً باتجاه القصر لمنع تقدم قوات الجيش.

وأشار إلى أن هناك تعزيزات عسكرية متواصلة من أجل تأمين المناطق المحررة واستمرار التقدم لتحرير مناطق أخرى في الجبهة، مصيفاً أن الفرق الهندسية حاليا تقوم بعملية نزع الألغام التي زرعتها الميليشيات في أنحاء متفرقة من القصر، ومؤكدا أن الميليشيات تعتمد حاليا سياسة الأرض المحروقة لتحقيق أهدافها الانقلابية.

وأكد أن استعادة السيطرة على القصر يمثل نصراً استراتيجياً لما يحتله الموقع من أهمية عسكرية كونه يقع على تلة تطل على عدد من الأحياء السكنية والمواقع الهامة منها وادي صالة ومنطقة سوفتل والأمن المركزي وسوق الجملة والأحياء الشرقية، وأضاف أن سيطرة الجيش على الموقع سيمكن من التوجه صوب منطقة الحوبان الإستراتيجية في الضواحي الشرقية وتضييق الخناق على الميليشيات هناك التي ترتبط بعدة مناطق باتجاه المحافظات الجنوبية، من بينها محافظة لحج.