فاطمة عطفة (أبوظبي)

تحظى مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات، إضافة إلى دور مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، بأهمية كبيرة في بينالي البندقية الذي سيقام خلال الفترة من 13 مايو إلى 26 نوفمبر 2017، هذا ما أعلنتة خلود العطيات، مدير الفنون والثقافة والتراث في المؤسسة، في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس في مقر المؤسسة في أبوظبي، ولفتت خلود إلى أن الافتتاح الرسمي سيكون من 10 إلى 12 مايو، وتتولى مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان مهام المفوض الرسمي للجناح الوطني لدولة الإمارات بدعم من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة. وبينت العطيات أن المشاركة ستضم أعمال خمسة فنانين مواطنين أو مقيمين في الإمارات، وهم: نجوم الغانم، سارة الحداد، فيكرام ديفيتشا، لانتيان شيه، والدكتور محمد يوسف، وذلك ضمن معرض الجناح الوطني الذي يحمل عنوان: «حجرة، ورقة، مقص: ممارسات اللعب والأداء» في البينالي.

وتحدث في المؤتمر حماد ناصر، القيّم الفني لمعرض الجناح الوطني، مستعرضاً التجارب الفنية المهمة في دولة الإمارات، من خلال إظهار مفاهيم اللعب والأداء، وأشار إلى أن المعرض سيضم أعمالًا فنية وإنتاجات إبداعية جديدة لأعمال فنية مفقودة، بالإضافة إلى أعمال تكليفية جديدة، وسوف يثير حواراً يمتد بين مختلف أجيال الفنانين وتجاربهم الإبداعية. وكشف ناصر أن هناك كتاباً سيرافق المعرض، وهو ما سوف يشكل مساحة مكملة وإضافة فكرية مهمة، حيث يضم مقالات من تأليف عدد من المساهمين، من بينهم عائشة بالخير وأوزما ريزفي ومرتضى فالي.