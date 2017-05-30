«ثقافة بلا حدود» تنصر الناشرين

الشارقة (الاتحاد)

في إطار سعيها لتطوير مهارات الناشرين في بناء نموذج تجاري ناجح ومستدام، نظمت مبادرة «ألف عنوان وعنوان»، إحدى مبادرات «ثقافة بلا حدود» مؤخراً، ورشة عمل متخصصة، هدفت إلى مساعدة العاملين في قطاع النشر على الوصول إلى التوازن بين تحقيق الربح وتقديم أعمال تحمل قيمة معرفية مضافة.

وتضمنت الورشة التي أُقيمت على مدار ثلاثة أيام في مكتبة الشارقة العامة، جلسات تدريبية متقدمة سعت إلى تمكين الناشرين من إعداد وتطوير استراتيجيات شاملة، تسهم في استدامة مشاريعهم وأعمالهم التجارية، وغطت الجلسات جميع أقسام قطاع النشر، مثل التحرير، والإنتاج، والتسويق، والتوزيع، والترويج، وغيرها.

وقالت مجد الشحي، مدير مبادرة «ألف عنوان وعنوان»:«هدفت الورشة بشكل أساسي إلى توفير الأدوات المناسبة للناشرين، وتنمية مهاراتهم ومعرفتهم بسبل الارتقاء بأعمالهم، وزيادة فاعليتها، وتوسيع إنتاجيتها، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في دفع عجلة قطاع النشر في دولة الإمارات، وتحقيق ارتفاع مستقر بقدر الإمكان في عوائد هذا القطاع الحيوي».