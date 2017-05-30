أكاديمية الشعر تصدر أول مُعجم مُعتمد مُتخصص باللهجة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، طبعة أولى بالإيطالية من مُعجم «الرمسة الإماراتية»، وطبعة رابعة بالإنجليزية. وكانت طبعته الأولى بالإنجليزية قد صدرت قبل عامين، وحاز المعجم اهتماماً واسعاً من قبل الزوار والسياح في دولة الإمارات، وكذلك من قبل المواطنين والمقيمين من كل الشرائح العُمرية. وقال بيان صحفي أصدرته الأكاديمية، أمس، إن المعجم «يحوي نحو 1500 كلمة إماراتية مُترجمة للغتين الإيطالية والإنجليزية، يحتاجها غير الناطق باللغة العربية لكي يتحدث اللهجة الإماراتية في مختلف مناحي الحياة، فضلاً عن تدوين عبارات وجمل كثيراً ما يستخدمها أبناء المجتمع الإماراتي في حياتهم اليومية».

وذكر البيان أن مُعجم «الرمسة الإماراتية» «يُعتبر الأول من نوعه المُعتمد أكاديمياً، والمُتخصّص بمفردات اللهجة الإماراتية، وقد تمّ دعمه بطريقة النطق الصحيحة لكي يسهل على القارئ استخدام ونطق الكلمات بشكل مناسب».

وتُساعد معرفة هذه الكلمات، حسب الأكاديمية، في التعرّف أكثر على الثقافة الإماراتية الأصيلة، في وقت يستهدف المعجم فئة الأجانب المقيمين والعرب غير المتقنين لها، وكذلك الإماراتيين الشغوفين باللهجة الإماراتية.

شارك في إعداد المعجم: حنان الفردان وعبد الله الكعبي، إضافة للباحث الإيطالي نيكودو كوراتو بالنسبة للطبعة الصادرة باللغة الإيطالية.