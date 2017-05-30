الشارقة (وام)
أشادت دائرة الثقافة في الشارقة وجمعية المسرحيين في الدولة بمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تتمثل بموافقة سموه على الموازنة المخصصة للموسم المسرحي الجديد بدورته الـ13، بمبلغ قدره 790 ألف درهم والتي جاءت تحقيقاً لرؤية سموه وتكريساً لمبدأ الفعل الثقافي المستدام.
وقال عبدالله بن محمد العويس رئيس الدائرة، إن المسرح يحظى برعاية من سموه مادياً ومعنوياً، وذلك من أجل تأسيس قاعدة فاعلة وذات شأن في دولة الإمارات ودعماً للمسرح والمسرحيين.
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وبلغ عدد العروض المشاركة في دورة هذا العام من الموسم خمسة عروض مسرحية تم اختيارها في الدورة الأخيرة من عروض أيام الشارقة المسرحية لعام 2017، وهي «غصة عبور» لمسرح الشارقة الوطني، و«حلم وردي» للمسرح الحديث في الشارقة، و«ونين غبيشة» لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، و«البوشية» لمسرح رأس الخيمة الوطني و«بين الجد والهزل» لمسرح الفجيرة.