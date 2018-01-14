دي كابريو.. ممثل مسن وعاطل في فيلم جديد

لوس أنجلوس (د ب أ)

يعتزم نجم هوليوود الشهير ليوناردو دي كابريو، التعاون مجدداً مع المخرج الأميركي كوينتين تارانتينو في فيلم جديد.

وذكرت مجلة «فارايتي» الأميركية وموقع «ديدلاين دوت كوم» أمس الأول الجمعة، أن الممثل الأميركي الحائز جائزة الأوسكار وافق على المشاركة في فيلم تارانتينو المقبل.

وبحسب التقارير، سيلعب دي كابريو (43 عاماً)، دور ممثل مسن عاطل عن العمل. وتدور أحداث الفيلم في لوس أنجلوس عام 1969، حيث قُتلت الممثلة شارون تيت عام 1969 على يد عصابة المجرم الأميركي تشارلز مانسن، وكانت حاملاً في شهورها الأخيرة.

وقد أُعلن في ديسمبر الماضي أن الفيلم سيعرض في دور العرض السينمائي في أغسطس عام 2018، بمناسبة مرور 50 عاماً على مقتل تيت.

ويتردد أن تارانتينو يتفاوض أيضاً مع نجوم، مثل توم كروز وبراد بيت للمشاركة في الفيلم، كما يجرى التفاوض مع الممثلة الأسترالية مارجوت روبي للعب دور تيت.

ومن المخطط أن تبدأ أعمال تصوير الفيلم هذا العام، وسيكون هذا أول فيلم يشارك فيه دي كابريو عقب حصوله على جائزة الأوسكار عام 2016 عن دوره في فيلم «العائد». يذكر أن دي كابريو شارك في فيلم «جانجو الحر» من إخراج تارانتينو عام 2012.